Роднина считает, что российский спорт справляется с давлением
- РИА Новости
«Конечно, Россия держится, и мы пытаемся справляться. Но можем увидеть ответ на вопрос, посмотрев на статью бюджета, где в этом году есть сокращение. Любое сокращение — не очень хорошее явление», — приводит слова Родниной Sport24.
9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Тарасова считает, что в России не упал уровень фигурного катания.