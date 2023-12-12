Роднина считает, что российский спорт справляется с давлением

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила, справляется ли российский спорт с давлением.

«Конечно, Россия держится, и мы пытаемся справляться. Но можем увидеть ответ на вопрос, посмотрев на статью бюджета, где в этом году есть сокращение. Любое сокращение — не очень хорошее явление», — приводит слова Родниной Sport24.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Тарасова считает, что в России не упал уровень фигурного катания.