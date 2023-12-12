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Роднина считает, что российский спорт справляется с давлением

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила, справляется ли российский спорт с давлением.
Роднина считает, что российский спорт справляется с давлением
  • РИА Новости

«Конечно, Россия держится, и мы пытаемся справляться. Но можем увидеть ответ на вопрос, посмотрев на статью бюджета, где в этом году есть сокращение. Любое сокращение — не очень хорошее явление», — приводит слова Родниной Sport24.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее сообщалось, что Тарасова считает, что в России не упал уровень фигурного катания.

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