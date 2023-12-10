Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что в России не упал уровень фигурного катания.

«Очень плохо, что мы без международных соревнований, но мы смогли сохранить качество и продолжаем развиваться! Я смотрю все соревнования и могу подтвердить, что мы не сломались и продолжаем расти даже под таким прессом», — приводит слова Тарасовой Sport24.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Ирина Роднина высказалась об уровне фигурного катания в России.