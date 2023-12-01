Роднина: для прогресса фигурного катания нужны международные соревнования

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об уровне фигурного катания в России.

«Согласна, что фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это определить? Сейчас мы не сильны как никогда... Знаю, что нельзя называть себя сильным без соревнований. Конечно, для прогресса нужны международные турниры», — цитирует Роднину Sport24.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее руководитель отдела внешних коммуникаций Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Агата Жанна заявила, что фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко не контактировали с организацией.