RT в Telegram
Подпишись

Роднина: для прогресса фигурного катания нужны международные соревнования

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об уровне фигурного катания в России.
Роднина: для прогресса фигурного катания нужны международные соревнования
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Согласна, что фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это определить? Сейчас мы не сильны как никогда... Знаю, что нельзя называть себя сильным без соревнований. Конечно, для прогресса нужны международные турниры», — цитирует Роднину Sport24.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее руководитель отдела внешних коммуникаций Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Агата Жанна заявила, что фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко не контактировали с организацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить