RT в Telegram
Подпишись

Во Франции заявили, что Морозов и Ерёменко не контактировали с местной федерацией

Короткая ссылка
Руководитель отдела внешних коммуникаций Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Агата Жанна заявила, что фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко не контактировали с организацией.
Во Франции заявили, что Морозов и Ерёменко не контактировали с местной федерацией
  • Gettyimages.ru

«Они не выходили на связь с нашей федерацией», — приводит слова Агаты Sport24.

29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Фигуристы в настоящий момент рассматривают вариант с переходом в сборную Франции.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Они успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы партнёрши.

Ранее Навка отреагировала на информацию об отъезде из России Морозов и Ерёменко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить