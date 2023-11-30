Во Франции заявили, что Морозов и Ерёменко не контактировали с местной федерацией
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«Они не выходили на связь с нашей федерацией», — приводит слова Агаты Sport24.
29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Фигуристы в настоящий момент рассматривают вариант с переходом в сборную Франции.
Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Они успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы партнёрши.
Ранее Навка отреагировала на информацию об отъезде из России Морозов и Ерёменко.