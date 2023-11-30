Во Франции заявили, что Морозов и Ерёменко не контактировали с местной федерацией

Руководитель отдела внешних коммуникаций Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Агата Жанна заявила, что фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко не контактировали с организацией.

«Они не выходили на связь с нашей федерацией», — приводит слова Агаты Sport24.

29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Фигуристы в настоящий момент рассматривают вариант с переходом в сборную Франции.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Они успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы партнёрши.

Ранее Навка отреагировала на информацию об отъезде из России Морозов и Ерёменко.