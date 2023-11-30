Навка — об отъезде Морозов и Ерёменко: спортивная жизнь коротка, у каждого свой выбор

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на информацию об отъезде из России фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко, выступающих в танцах на льду.

«Судьба человека зависит только от него самого. Спортивная жизнь очень коротка, каждый выбирает строить свою судьбу, как он считает нужным», — цитирует Навку РИА Новости.

29 ноября стало известно, что Морозов и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Фигуристы в настоящий момент рассматривают вариант с переходом в сборную Франции.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт в текущее межсезонье. Они успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы партнёрши.

Ранее Ирина Роднина назвала бегством отъезд Морозов и Ерёменко из России.