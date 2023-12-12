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Костомаров примет участие в шоу Авербуха 17 декабря

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Продюсер и постановщик Илья Авербух заявил, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в его шоу в декабре.
Костомаров примет участие в шоу Авербуха 17 декабря
  • РИА Новости

«Костомаров будет участвовать в шоу 17 декабря. В каком качестве, пока не скажу. Но он точно будет. Он уже выходил на лёд в «Письмах любви» в Сочи. И самое главное — он говорил. Причём каждый раз разное. То, что было на душе. Мне очень важно, что он и Таня Навка подтвердили участие. Это друзья, поддержка. И мне очень важно, что они будут, поскольку именно с ними делали наши первые шоу», — сказал Авербух.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Ранее Костомаров впервые вышел на лёд на коньках после ампутации конечностей.

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