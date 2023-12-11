Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников чемпионата страны.
- Gettyimages.ru
- © Sefa Karacan/Anadolu
Об этом сообщается на сайте ФФККР.
Турнир пройдёт в Челябинске 20-—24 декабря.
В список не попала действующая чемпионка Софья Акатьева.
Ранее Бестемьянова назвала героем Костомарова, появившегося на льду на коньках.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»