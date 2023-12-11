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Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников чемпионата страны.
Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan/Anadolu

Об этом сообщается на сайте ФФККР.

Турнир пройдёт в Челябинске 20-—24 декабря.

В список не попала действующая чемпионка Софья Акатьева.

Ранее Бестемьянова назвала героем Костомарова, появившегося на льду на коньках.

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