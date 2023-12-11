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Бестемьянова назвала героем Костомарова, появившегося на льду на коньках

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала первую тренировку Романа Костомарова на льду на коньках.
Бестемьянова назвала героем Костомарова, появившегося на льду на коньках
  • Gettyimages.ru

«Все мы ожидали, что первое, что он захочет сделать, — это выйти на лёд. Конечно, он герой. Впереди долгий путь, но он пройдёт его семимильными шагами. Пожелаю ему здоровья, чтобы Роман делал это не в ущерб себе. Аккуратно!» — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы. 

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала первую тренировку Костомарова на льду на коньках.

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