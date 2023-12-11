Бестемьянова назвала героем Костомарова, появившегося на льду на коньках

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала первую тренировку Романа Костомарова на льду на коньках.

«Все мы ожидали, что первое, что он захочет сделать, — это выйти на лёд. Конечно, он герой. Впереди долгий путь, но он пройдёт его семимильными шагами. Пожелаю ему здоровья, чтобы Роман делал это не в ущерб себе. Аккуратно!» — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала первую тренировку Костомарова на льду на коньках.