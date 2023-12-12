Малинин претендует на звание «Самый ценный фигурист года» на премии ISU

Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин претендует на звание «Самый ценный фигурист года» по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также на награду претендуют Луна Хендрикс из Бельгии, японцы Каори Сакамото и Шома Уно, француз Адам Сяо Хим Фа, спортивная пара Рику Миура — Рюити Кихара и танцевальный дуэт Мэдисон Чок — Эван Бэйтс.

Напомним, что в финале Гран-при Малинин первым в истории сделал все шесть видов четверных прыжков.

Церемония вручения состоится 11 февраля 2024 года.

Ранее Малинин рассказал о своей цели на сезон-2023/24.