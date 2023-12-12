Малинин претендует на звание «Самый ценный фигурист года» на премии ISU
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Об этом сообщает пресс-служба организации.
Также на награду претендуют Луна Хендрикс из Бельгии, японцы Каори Сакамото и Шома Уно, француз Адам Сяо Хим Фа, спортивная пара Рику Миура — Рюити Кихара и танцевальный дуэт Мэдисон Чок — Эван Бэйтс.
Напомним, что в финале Гран-при Малинин первым в истории сделал все шесть видов четверных прыжков.
Церемония вручения состоится 11 февраля 2024 года.
Ранее Малинин рассказал о своей цели на сезон-2023/24.