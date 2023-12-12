Авербух заявил, что проект «Ледниковый период» — это большая удача для него

Продюсер и постановщик Илья Авербух рассказал о создании проекта «Ледниковый период».

«Музыка — это опора для меня. «Ледниковый период» — большая удача, и благодарен, что Константин Эрнст предложил. Все решения принимает исключительно канал. Раньше это были «Звёзды на льду». Потом я пригласил Александра Жулина, чтобы было соперничество и между тренерами. А это отдельная история в фигурном катании.

Боялись, что ребята из «Ледникового периода. Дети» поймают звезду, но они сейчас выходят на первые позиции в сборной», — сказал он.

Ранее Авербух сообщил о проекте, где простые люди будут ставить номера с известными фигуристами.