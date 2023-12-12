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Авербух сообщил о проекте, где простые люди будут ставить номера с известными фигуристами

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Продюсер и постановщик Илья Авербух рассказал о проекте Winter Fest.
Авербух сообщил о проекте, где простые люди будут ставить номера с известными фигуристами
  • РИА Новости

«В этом году пришли в сад «Эрмитаж», чтобы добавить туда активностей. И так родился Winter Fest. Каждые выходные будем делать активности и будем стараться вас удивлять. А также запуск проекта «Народный Ледниковый». Меня всегда спрашивали, а простым смертным можно попробовать? Теперь можно. Будут отборы, и лучшие смогут поставить номер с популярными спортсменами, а потом и получить оценку также очень известных специалистов», — сказал он.

Ранее Авербух рассказал о поддержке Татьяны Тарасовой во время запуска «Ледникового периода».

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