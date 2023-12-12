Авербух рассказал о поддержке Тарасовой во время запуска «Ледникового периода»

Продюсер и постановщик Илья Авербух рассказал о влиянии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на его проекты.

«Хочу сказать спасибо Татьяне Анатольевне, поскольку именно с её театра действительно всё началось. Подсматривал, что она делает на «Кристалле». И самое главное, поддерживала. Помню, пришёл к ней с проектом «Ледниковый период» домой. И думал, что она откажется. Но Татьяна Анатольевна только спросила: «Мне не будет за это стыдно?» В итоге она прекрасно подхватила нас. Стала стержнем «Ледникового периода». Татьяна Анатольевна ради проекта даже не ходила на тренировки. Хотя это очень тяжело. Она понимала, что теперь судья, и хотела быть максимально объективной. Но все её подсказки потом были очень важны и значимы», — сказал хореограф.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала деятельность Авербуха.