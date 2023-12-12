Тарасова: Авербух продлил жизнь десяткам олимпийских чемпионов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала деятельность продюсера и постановщика Ильи Авербуха.

«Фигурное катание без Авербуха? Зачем? Чтобы наши ребята без работы остались? Он молодец, он очень много делает. Он ставит без конца, и это прекрасно. Я его понимаю, потому что у меня тоже был театр 14 лет. Я видела все его постановки. И могу сказать — он большой художник и развивается. Он продлил жизнь десяткам олимпийских чемпионов. Дал работу, которая им нравится. Не просто выходить с показательными номерами, а участвовать именно в шоу. У него всегда есть что-то новое. Он помешанный на своей работе человек. А я люблю таких. Потому что без этого ничего не получается», — сказала Тарасова.

Ранее Авербух ответил на вопрос, будет ли Роман Костомаров принимать участие в шоу.