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Тарасова: для меня чемпионат России сильнее, чем чемпионат Европы

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о предстоящем чемпионате России по фигурному катанию.

«Я ожидаю на чемпионате России прекрасное катание во всех дисциплинах. Чемпионат России всегда был сопоставим по уровню с международными стартами. Для меня лично чемпионат России сильнее, чем чемпионат Европы», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Соревнования пройдут с 20 по 24 декабря в Челябинске.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

Ранее Тарасова отреагировала на слова российской фигуристки Камилы Валиевой, которая заявила, что хочет сниматься в кино.

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