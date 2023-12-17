Тарасова: Валиевой по силе и кататься, и сниматься в кино

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова российской фигуристки Камилы Валиевой, которая заявила, что хочет сниматься в кино.

«Камила тот человек, который если захочет, то обязательно добьётся целей — будь то кино или фигурное катание. Ей по силам и кататься, и сниматься! У неё есть мечты, которые она будет осуществлять», — цитирует Тарасову Sport24.

17 декабря спортсменка заявила, что у неё в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт высказала предположение, какие фигуристки будут главными соперницами Валиевой на чемпионате России в 2024 году.