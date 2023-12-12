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Гербольдт назвала Муравьёву и Петросян главными соперницами Валиевой

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Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт высказала предположение, какие фигуристки будут главными соперницами Камилы Валиевой на чемпионате России в 2024 году.
Гербольдт назвала Муравьёву и Петросян главными соперницами Валиевой
  • РИА Новости

«Я думаю, что Валиева — одна из главных фавориток турнира. На самом деле, девушек много, кто будет пытаться составить ей конкуренцию, но основные — это Петросян и Муравьёва», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

Турнир пройдёт в Челябинске 20—24 декабря.

Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла.

Петросян и Валиева занимаются в группе у Этери Тутберидзе. Муравьёва тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что CAS не будет обращаться к Валиевой за разрешением опубликовать вердикт по её делу.

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