САS не будет обращаться к Валиевой за разрешением опубликовать вердикт по её делу
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.
«Информация о том, что CAS занимается этим делом, не является конфиденциальной», — сказала представительница суда.
Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой.
Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что ISU ожидает публикацию решения CAS по делу Валиевой до 12 февраля.