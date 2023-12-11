САS не будет обращаться к Валиевой за разрешением опубликовать вердикт по её делу

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет обращаться к российской фигуристке Камиле Валиевой за разрешением опубликовать вердикт по её делу.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

«Информация о том, что CAS занимается этим делом, не является конфиденциальной», — сказала представительница суда.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что ISU ожидает публикацию решения CAS по делу Валиевой до 12 февраля.