Трусова сыграла в товарищеском матче по хоккею за команду футболистов

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в одиночном катании Александра Трусова приняла участие в товарищеском матче по хоккею на открытии катка на «РЖД Арене» в Москве.

Фигуристка вместе со своим отцом Вячеславом Трусовым сыграла за команду «Локомотив». Вместе с ними приняли участие Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, вице-президент клуба Лев Мазараки. Против них выступали легенды хоккея Сергей Бабинов, Евгений Давыдов, Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев.

Трусова выходила на лед в первом периоде, после чего покинула площадку.

Фигуристка на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Она также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

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