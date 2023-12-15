RT в Telegram
Подпишись

Трусова сыграла в товарищеском матче по хоккею за команду футболистов

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в одиночном катании Александра Трусова приняла участие в товарищеском матче по хоккею на открытии катка на «РЖД Арене» в Москве.
Трусова сыграла в товарищеском матче по хоккею за команду футболистов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Фигуристка вместе со своим отцом Вячеславом Трусовым сыграла за команду «Локомотив». Вместе с ними приняли участие Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, вице-президент клуба Лев Мазараки. Против них выступали легенды хоккея Сергей Бабинов, Евгений Давыдов, Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев.

Трусова выходила на лед в первом периоде, после чего покинула площадку.

Фигуристка на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Она также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о жизни в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить