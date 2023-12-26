Костомаров: раз дана такая жизнь, нужно проживать её и делать хорошие вещи

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров высказался о работе над собой.

«Я вышел на лёд и вспомнил свои номера, которые катал, будучи в нормальном состоянии. На самом деле, это непередаваемые ощущения. Ты знаешь, что и как делать, как исполнять тот или иной элемент, но пока у меня не всё получается. Раз дана такая жизнь, значит нужно проживать её и делать хорошие вещи», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием.