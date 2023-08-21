Победа Евсеева над Юраном, фиаско «Ростова» в Сочи и бисиклета Бериши: чем запомнился 5-й тур РПЛ

«Рубин» и «Факел» одержали первые победы в новом сезоне. Казанцы остановили «Крылья Советов» благодаря добиванию Александра Мартыновича, а воронежцы дожали «Нижний Новгород» после точных ударов вышедших на замену Евгения Маркова и Александра Долгова. «Сочи» и «Ахмат» с одинаковым счётом 4:0 разгромили в родных стенах «Ростов» и «Оренбург», а «Урал» на выезде одолел «Балтику», реализовав спорный пенальти. Чем запомнился пятый тур РПЛ — в материале RT.

Пятый тур РПЛ получился богатым на громкие вывески и подарил болельщикам сразу три матча с участием грандов, ставящих перед собой самые серьёзные задачи. О них RT рассказывал подробно. Особняком стояло противостояние «Спартака» и «Зенита» в столице, в котором петербуржцы взяли верх благодаря дублю Вендела. Не меньший интерес вызвало так называемое дружеское дерби между «Динамо» и ЦСКА. Бело-голубые одержали волевую победу, несмотря на то, что в дебюте позволили отличиться Антону Заболотному. А «Локомотиву» уйти от поражения во встрече с «Краснодаром» помог гол на 98-й минуте резервиста Антона Миранчука.

Первый гол Мартыновича за четыре года

В преддверии домашнего матча с «Крыльями Советов» судьба главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова повисла на волоске. По информации СМИ, ему дали два тура на исправление ситуации. В противном случае грозила отставка. Подопечные продемонстрировали, что готовы сражаться за наставника и одержали важнейшую первую победу в нынешнем сезоне.

Настрой хозяев оказался столь велик, что уже на 11-й минуте Алексей Грицаенко открыл счёт, воспользовавшись подачей Дмитрия Кабутова со стандарта. Правда, ответ гостей не заставил себя долго ждать. После великолепного заброса Александра Солдатенкова со своей половины Бенхамин Гарре убежал на рандеву с Юрием Дюпиным и элегантно перехитрил его. Параллельно он до восьми встреч продлил серию с очками в РПЛ.

Но в конце первого тайма казанцы опять вышли вперёд. Сергей Цыганок поначалу не заметил игры рукой у Гленна Бейла, заблокировавшего удар Марата Апшацева, но после совещания с коллегами на VAR и просмотра повтора назначил пенальти. Болельщикам пришлось понервничать, поскольку Мирлинд Даку исполнил одиннадцатиметровый крайне неудачно — прямо по центру, так, что Иван Ломаев спокойно выручил партнёров, просто оставшись на месте. Символично, что первым на добивании оказался капитан Александр Мартынович, который не славится высокой результативностью. Однако в сложный период именно его первый почти за четыре года гол принёс команде три балла.

Во второй половине скорее двукратные чемпионы России могли увеличить преимущество, чем самарцы восстановить равновесие. Тем более, в перерыве из-за повреждения пришлось менять Гарре. В итоге коллектив Игоря Осинькина провёл худшее противостояние в нынешнем розыгрыше РПЛ по многим атакующим показателям: удары (восемь), удары в створ (четыре) и xG (0,6). В довершение всех бед в концовке второй «горчичник» получил Бейл.

Проклятый соперник «Ростова»

Не лучшим образом складывались дела и у другого отечественного специалиста Дмитрия Хохлова, ведь «Сочи» под его руководством потерпел четыре поражения подряд во всех соревнованиях. Поэтому «Ростов» в Южном дерби считался фаворитом, хотя отправился на выезд. Тем неожиданней оказался разгром гостей, которые во второй раз за пару недель умудрились уступить с разницей в четыре мяча. Ранее никаких шансов им не оставили «Крылья Советов».

В составе хозяев следует отметить новичков. Нападающий Мартин Крамарич оформил дубль и ассистировал партнёру. Именно словенец открыл счёт ударом с близкой дистанции, а затем вывел Луку Джорджевича на рандеву с Сергеем Песьяковым. А уже во втором тайме он красиво перебросил вратаря. Пока, складывается впечатление, легионер полностью пришёлся ко двору, так как в трёх матчах РПЛ набрал четыре очка. А вышедший на замену Юрий Медведев в концовке отметился дебютным голом за коллектив и поставил точку — 4:0.

После болезненной неудачи жёлто-синих нельзя не вспомнить статистику их очных противостояний с «Сочи». В девяти встречах они одержали всего одну победу при двух ничьих, а на выезде проиграли во всех пяти случаях. Хотя особняком стоит поединок в 2020-м, когда Валерий Карпин вынужден был выставить молодёжь из-за вспышки коронавируса (1:10).

Спорный пенальти в ворота «Балтики»

Если «Ростов», ещё весной боровшийся за медали, пока огорчает, то «Урал», напротив, приятно удивляет. Екатеринбуржцы блестяще начали сезон и делят лидерство в таблице с «Краснодаром». В отчётном туре подопечные Виктора Гончаренко вполне могли потерять очки в Калининграде. Только в первом тайме «Балтика» упустила несколько стопроцентных шансов. Порой гостям сопутствовала удача, как в эпизоде с выстрелом Артура Галояна выше из пределов вратарской. Но чаще на помощь приходил Илья Помазун. В частности, после удара Яна Казаева с близкой дистанции он перевёл мяч в штангу.

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В результате судьбу матча решил спорный пенальти, назначенный Василием Казарцевым сразу после перерыва. Алексей Каштанов в чужой штрафной укрыл снаряд корпусом и упал после контакта с Натаном Гассама. Арбитр решил, что защитник ударил форварда по бедру. Сам же пострадавший с «точки» легко переиграл Евгения Латышонка. А Сергей Игнашевич после финального свистка не скрывал негодования.

«Это неочевидный эпизод. Не понимаю, зачем ставить неочевидный пенальти за неочевидный фол. Судил нормально, потом взял и выдумал его. Это в голове не укладывается», — приводит слова наставника «Матч ТВ».

Пока остаётся констатировать, что «Уралу» везёт с одиннадцатиметровыми. На старте нового розыгрыша РПЛ он четырежды их исполнял и делит по данному показателю первую строчку с ЦСКА. Но если армейцы три заработали в одной встрече с «Ахматом», то «шмели» получили право пробить с «точки» в четырёх турах из пяти.

Две жёлтые карточки Александрова за пять минут

Пока некоторые штампуют победы, «Факел» набрал первые очки в нынешнем сезоне РПЛ и прервал серию из четырёх поражений подряд. Как и «Рубин», оказавшись прижатым к стенке, он на родном стадионе дожал «Нижний Новгород». Таким образом, Вадим Евсеев во второй раз оказался сильнее команды Сергея Юрана во главе воронежцев.

До удаления Виктора Александрова в начале второго тайма матч был равным с одинаковым количеством моментов, хотя хозяева активнее шли вперёд. Однако всего за пять минут защитник умудрился заработать два «горчичника». Причём, имея первый — за срыв атаки — он в центре поля грубо шипами врезался в голеностоп Никите Моцпану. Для футболиста данная красная оказалась уже второй в нынешнем розыгрыше чемпионата. Первую он увидел перед собой в противостоянии с «Зенитом».

На этот раз сценарий полностью повторился. Оставшись в меньшинстве, нижегородцы пропустили дважды. Сломить их сопротивление помогли грамотные замены Евсеева. Он впервые в национальном первенстве оставил в запасе Евгения Маркова, огорчившего «Ростов» и «Локомотив», и бросил его в бой на 67-й минуте. В результате именно он открыл счёт, точно пробив головой после подачи Ильнура Альшина. Снял же все вопросы ещё один резервист Александр Долгов. Невольно ассистировал ему Лукас Масоэро. Защитник пытался выбить мяч из-под ног у соперника и фактически вывел форварда один на один с Артуром Нигматуллиным.

Фиаско «Оренбурга» под руководством Ярошика

Если в остальных коллективах лиги продолжают доверять действующим наставникам, то в «Ахмате» решились на его смену уже в середине августа. Место Сергея Ташуева занял Мирослав Ромащенко, многолетний помощник Станислава Черчесова. Дебют в стане грозненцев получился для него великолепным. Впервые в истории клуба новый специалист стартовал с разгрома.

Впрочем, и соперник достался удобный — терпящий бедствие «Оренбург». В столице Чечни Иржи Ярошик сделал ставку на последнем рубеже на Андрея Ходановича, который здорово проявил себя в кубковом противостоянии с «Сочи». Но 18-летний юноша, до того не выступавший в РПЛ, пропустил четыре.

Хотя предъявлять ему претензии сложно. Например, в эпизоде с первым голом он парировал удар Артёма Тимофеева в упор, но ничего не мог поделать с добиванием, а в эпизоде с потрясающим выстрелом Бернарда Бериши в падении ножницами дважды выручил партнёров. Увы, в обороне гостей царила анархия. Ещё до перерыва Владимир Ильин с приличной дистанции отправил снаряд низом в дальний. Поставил же точку незадолго до финального свистка вышедший на замену новичок Камило, переехавший в Россию летом из «Лиона». Уже во второй встрече в Премьер-лиге он открыл свой «лицевой счёт».

Болельщиков «Оренбурга» же остаётся только пожалеть, поскольку под руководством Ярошика он потерпел пять поражений при одной победе и таком же количестве ничьих и позволил оппонентам отличиться суммарно 18 раз. А в таблице национального первенства дружина опустилась на самое дно. Не исключено, что в ближайшее время участь Ташуева разделит коллега из Чехии.