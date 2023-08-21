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Ромащенко за годы отсутствия в России смотрел только лучшие моменты матчей РПЛ

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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко признался, что не особо следил за российским футболом из-за границы.

«Как вы знаете, последние два с небольшим года мы отсутствовали в России. Фрагменты матчей удавалось посмотреть или хотя бы хайлайты. Постарались использовать минимальное время, чтобы подготовиться к сопернику», — цитирует Ромащенко «Матч ТВ».

По словам 49-летнего белорусского специалиста, он только 19 августа познакомился с командой.

«Безусловно, времени было мало, чтобы более глубоко и детально что-то проанализировать. Тем не менее кое-что нам известно. Постарались при подготовке к матчу всё это учитывать», — добавил Ромащенко.

«Ахмат» 18 августа объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера. Стороны подписали контракт сроком на три года.

15 августа «Ахмат» сообщил об уходе из команды Сергея Ташуева. Клуб и специалист расторгли контракт по согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался возглавить «Ахмат».

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