Узнать больше

Евсеев считает, что легионеры в РПЛ должны быть сильнее российских футболистов

Короткая ссылка
Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев уверен, что в чемпионат России по футболу должны приходить лишь игроки высокого уровня.
Евсеев считает, что легионеры в РПЛ должны быть сильнее российских футболистов
  • РИА Новости

«Иностранцы априори должны быть сильнее наших. Сегодня хорватский защитник Антонио Яколиш уже получил шанс», — цитирует Евсеева корреспондент «Матч ТВ».

По его мнению, «Пари НН» — организованная команда.

«Мы нивелировали сильные стороны соперника в атакующей фазе, из этого вытек результат. Во втором тайме помогло удаление и замены сработали», — добавил Евсеев.

Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Евгений Марков (75-я минута) и Александр Долгов (91-я). Защитник «Пари НН» Виктор Александров был удалён с поля на 55-й минуте матча после второй жёлтой карточки.

«Факел» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (четыре очка) — 12-е.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении от «Факела» в пятом туре чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить