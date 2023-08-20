Евсеев считает, что легионеры в РПЛ должны быть сильнее российских футболистов

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев уверен, что в чемпионат России по футболу должны приходить лишь игроки высокого уровня.

«Иностранцы априори должны быть сильнее наших. Сегодня хорватский защитник Антонио Яколиш уже получил шанс», — цитирует Евсеева корреспондент «Матч ТВ».

По его мнению, «Пари НН» — организованная команда.

«Мы нивелировали сильные стороны соперника в атакующей фазе, из этого вытек результат. Во втором тайме помогло удаление и замены сработали», — добавил Евсеев.

Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Евгений Марков (75-я минута) и Александр Долгов (91-я). Защитник «Пари НН» Виктор Александров был удалён с поля на 55-й минуте матча после второй жёлтой карточки.

«Факел» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (четыре очка) — 12-е.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении от «Факела» в пятом туре чемпионата России.



