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Юран — о поражении от «Факела»: игра была до красной карточки

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении от «Факела» в пятом туре чемпионата России.
Юран — о поражении от «Факела»: игра была до красной карточки
  • РИА Новости

«Игра была до красной карточки. Здесь сложно играть. «Факел» хорошо действует дома при своих болельщиках. Пропустили мяч и начали раскрываться. Нужно разбирать, заострим внимание, если что. Есть ответный матч в Нижнем Новгороде, будем с нетерпением ждать», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0.

Мячи забили Евгений Марков (75-я минута) и Александр Долгов (90 + 1-я). 

Защитник «Пари НН» Виктор Александров был удалён с поля на 55-й минуте матча после второй жёлтой карточки.

«Факел» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (четыре очка) — 12-е.

Ранее дубль Крамарича помог «Сочи» разгромить «Ростов» в матче пятого тура РПЛ.

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