«Будет хуже»: Медведев назвал последствия для Киева в случае отказа от мирного плана России

Медведев предупредил Киев: дальше будет хуже

Киевский режим ещё имеет возможность принять предложенный Владимиром Путиным мирный план и попытаться установить мир, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, отказ Киева от мирных предложений лишь усугубит его положение. В таком случае наступательные действия ВС РФ продолжатся и будет трудно сказать, где закончится граница «санитарного пояса», упомянутого российским лидером, подчеркнул Медведев.

РИА Новости