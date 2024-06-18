«Будет хуже»: Медведев назвал последствия для Киева в случае отказа от мирного плана России
Медведев предупредил Киев: дальше будет хуже
- РИА Новости
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18 июня 2024
Новый закон о мобилизации на Украине вызвал новую волну охоты за мужчинами, которые не хотят превращаться в пушечное мясо на фронте, пишет «Би-би-си».
Подробнее — в материале ИноТВ.
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Депутат от итальянской оппозиционной партии «Движение «5 звезд» Риккардо Риччарди считает невыполнимым условие киевского режима по «восстановлению территориальной целостности» Украины.
«Подтверждённая на конференции в Швейцарии установка исключить любые переговоры без условия восстановления территориальной целостности Украины и стремление вернуть все территории, занятые Россией, звучат пропагандистски и недостижимо, если смотреть на реальность. Украина находится в положении обороны и пытается остановить российское наступление, без намёка на контрнаступление», — цитирует его ТАСС.
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RT выяснил, что агентство США по международному развитию до 1 июля 2024 года предлагает заинтересованным фирмам или консорциумам подать заявку на перестройку 75-километрового участка между Львовом и товарной станцией Мостиска II.
Ранее там базировался 14-й авиационный корпус ВСУ.
Сейчас инфраструктура аэродрома используется Международным аэропортом Львова им. Даниила Галицкого, который не функционирует с конца февраля 2022 года.
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Уроженка России Майя Гучмазова, которая с 2017 года выступает за сборную Грузии, предложила украинской фехтовальщице Елене Кривицкой, отказавшейся жать ей руку, отправиться на фронт вместо соревнований.
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Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, пишут нидерландские СМИ. Он сменит Йенса Столтенберга, полномочия которого истекают 1 октября 2024 года.
Информацию о скором утверждении Рютте на пост генсека альянса также подтвердил сам Столтенберг.
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В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его слвоам, мужчину с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в Грайворонскую ЦРБ.
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Российские военные сумели посадить украинский БПЛА с флешкой, на которой оказались координаты мест подготовки операторов дронов и их данные, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
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Запад фиксирует сигналы со стороны Москвы. Об этом свидетельствует моментальная реакция на мирный план, озвученный Владимиром Путиным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, этот сигнал услышан всеми, и моментальная реакция наших противников, что, мол, «Путин выдвинул ультиматум», свидетельствует о том, что навык следить за происходящим и фиксировать важные сигналы из Москвы не утрачен», — цитирует его ТАСС.
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Глава ведомства по охране Конституции Германии Томас Хальденванг заявил, что террористическая группировка «Исламское государство»* могла использовать Украину для переброски сторонников в страны Запада, передаёт РИА Новости.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.
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Во вторник, 18 июня, в телецентре «Останкино» прошла церемония прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным. Журналист получил ранение при обстреле ВСУ в Горловке. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но раны оказались смертельными.Также на russian.rt.com Церемония прощания с погибшим под обстрелом ВСУ оператором НТВ прошла в «Останкино»