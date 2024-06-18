«Подрывают экономические основы мира»: почему в США заявили об отсутствии препятствий для использования активов РФ

Минфин США не считает воровством передачу Киеву доходов от активов России, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен. По её словам, «юридических проблем здесь нет». Она также отметила, что рассматривает это дело как демонстрацию того, что у Запада есть «возможности и желание» обеспечивать Украину необходимыми ей ресурсами. По мнению экспертов, такие тезисы говорят о возрастающем политическом давлении Вашингтона на своих европейских союзников, которые получат колоссальный репутационный удар, направив российские активы или проценты по ним на нужды Киева.

Минфин США не считает воровством передачу Киеву доходов от активов России, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News.

«Сразу после жестокого вторжения России на Украину Соединённые Штаты и наши партнёры по глобальной коалиции решили заморозить суверенные активы России, чтобы арестовать их в рамках нашей юрисдикции, и сумма (арестованных активов. — RT) составила $280 млрд. Подавляющая её часть, около $200 млрд, находится в бельгийской финансовой организации и генерирует доходы, которые не принадлежат России», ― утверждает Йеллен.

Как напоминают журналисты ABC News, «мировые лидеры» на саммите G7 объявили, что эти деньги якобы помогут восстановить Украину и остановят «продолжающиеся наступательные операции России» в зоне СВО. После этого президент России Владимир Путин пообещал, что «воровство» российских активов «безнаказанным не останется».

По его словам, попытки Запада присвоить резервы РФ — это воровство, которое так и останется воровством, несмотря на юридическое «крючкотворство». Владимир Путин подчеркнул, что страны Запада заморозили российские активы и валютные резервы и теперь думают над тем, «как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить».

В ответ Йеллен подчеркнула в интервью ABC News, что российские активы были арестованы и «срок инвестирования подошёл к концу», так что вложения РФ «обращены в денежные средства».

«Но сейчас они создают доходы для... (бельгийской финансовой. — RT) организации, на которые Россия не может претендовать», — пояснила Йеллен, добавив, что якобы «юридических проблем здесь нет».

Американский министр финансов также отметила, что рассматривает это дело как «борьбу характеров с Путиным».

«Мне кажется, Путин считает, что наша коалиция развалится в том смысле, что мы не будем продолжать предоставлять Украине ресурсы, необходимые ей для дальнейшего ведения этой войны и поддержания её экономики, ― сказала Йеллен. ― И этим мы показываем, что у нас есть возможности и желание делать это дальше».

«Вороватая «семёрка»

Напомним, 14 июня страны G7 обнародовали заявление, в котором говорится, что Россия должна заплатить более $486 млрд за ущерб, нанесённый Украине. В документе также указано, что российские активы на Западе останутся замороженными, пока конфликт не прекратится, а обозначенная сумма не будет выплачена Киеву. В тот же день в Белом доме заявили, что G7 примет участие в выделении кредита украинской стороне за счёт доходов от активов России.

По данным РИА Новости, которые проанализировали информацию национальных статслужб, конфискация странами G7 российских активов может обойтись им почти в $83 млрд — именно столько они инвестировали в экономику РФ по итогам 2022 года.

Как отметил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, западные государства, решившие использовать доходы от замороженных активов РФ в интересах Украины, отнимают честно заработанные деньги, нарушив тем самым все нормы приличия.

«Вороватая «семёрка» отнимает у России деньги, честно заработанные в контексте международного сотрудничества», — сказал Антонов.

Встреча в формате Рамштайн

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Как заявил впоследствии постпред РФ при ООН Василий Небензя 17 июня, Москва рассматривает любые идеи конфискации российских активов или прибыли от них как «грубейшее нарушение принципов и норм международного права, в том числе принципа суверенного равенства государств и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов».

«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и её граждан», — сказал он агентству РИА Новости.

«Колоссальный репутационный удар»

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT назвал заявления Джанет Йеллен лицемерными, поскольку США уже давно требуют от европейцев незаконно направить в пользу Украины не только доходы от российских замороженных активов, но и сами эти резервы.

«Но пока в ЕС согласились лишь на эксплуатацию доходов от активов. Они опасаются более радикальных шагов, которые спровоцируют колоссальный репутационный удар для стран Европы. Всё это может значительно подорвать и так ослабленную нынешним кризисом систему евро как одну из мировых глобальных валют. Другое дело, что репутационные издержки уже всё равно приходится нести именно европейцам, а не американцам. Ведь львиная доля активов РФ заморожена в Европе, что для США вполне выгодный сценарий. Потому что они чужими руками выделяют кредиты Украине, а со всеми последствиями будут разбираться уже европейцы», — говорит Дудаков.

Со своей стороны, профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев отметил, что заявления Йеллен не соответствуют ни здравому смыслу, ни международному праву.

«Соединённые Штаты абсолютно чётко и однозначно встали на путь превращения своей санкционной политики в основу международного права. Они это делают последовательно. Поэтому новое заявление Йеллен абсолютно укладывается в рамки этого курса, базирующегося на том, что все решения Вашингтона — это якобы и есть право. И в данном случае американский министр оказывает политическое давление на европейцев, которые продолжают колебаться относительно того, насколько глубоко они могут безопасно для себя залезть в российские активы», — пояснил Евстафьев в беседе с RT.

Однако, по его словам, на сегодняшний день последствия подобных решений не заставят себя ждать.

«Под замораживание и под частичную конфискацию попадут гораздо большие европейские активы в России, после того как ЕС начнёт использовать доходы от резервов РФ. Однако США, судя по всему, не намерены останавливаться на достигнутом — Йеллен практически подталкивает европейских сателлитов Соединённых Штатов к тому, чтобы они покусились непосредственно на российские активы», — отметил Евстафьев.

По мнению замдекана факультета экономики и бизнеса Финансового университета профессора Ивана Петрова, последние заявления американской стороны — попытки доказать, что изъятие российских активов и процентов по ним якобы отвечает нормам международного права.

«То есть американская сторона хочет всё представить так, будто бы это законно. При этом США будут стоять на своём, поскольку не они будут отвечать на возможные иски со стороны РФ перед судом, а европейские финансовые организации, на счетах которых эти средства и находятся. Несмотря на то что США пытаются оправдать такого рода действия, уже сейчас международные партнёры наверняка понимают, что похожая история может произойти и с ними. И попытки Вашингтона притянуть к этой ситуации страны G7 — это способ уйти от индивидуальной ответственности», — заявил Петров в комментарии RT.

В свою очередь, как констатировал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев, своими заявлениями США, сами того не желая, показывают всему миру, что хранение и инвестиции денег в страны ЕС «представляют собой особую опасность».

Флаги ЕС

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«Инвестиция, которая приходит из третьей страны в любое государство, должна быть неприкосновенна. Соединённые Штаты за счёт своих антироссийских инициатив подрывают экономические основы всего мира. Соответственно, объёмы приходящих на Запад вливаний будут сокращаться. В настоящее время есть очень много стран, в которые можно инвестировать: государства Ближнего Востока, Азии, Африки. Они, как показывает практика, оказались во многом надёжнее, чем США И ЕС», — заключил Белхароев.