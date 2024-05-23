«В угоду политическим соображениям»: к каким последствиям может привести решение ЕС использовать прибыль от активов РФ

Вступило в силу постановление Совета ЕС об использовании прибыли от реинвестирования российских активов в Евросоюзе. В Брюсселе считают такое решение законным, поскольку доходы от средств России якобы не подпадают под нормы защиты суверенных активов. Эти ресурсы ЕС намерен направить в основном на военную поддержку Украины. В российском МИД это решение назвали воровством. По словам экспертов, подобная политика нанесёт существенный урон самой западной финансовой системе.

Решение Совета ЕС об использовании доходов от реинвестирования активов РФ вступило в силу. Соответствующее постановление было накануне опубликовано в Официальном журнале ЕС.

В документе отмечается, что санкционный запрет на операции с российскими активами привёл к «чрезвычайному и непредвиденному накоплению остатков денежных средств на балансах центральных депозитариев ценных бумаг».

По мнению Брюсселя, эти средства якобы не подпадают под нормы защиты суверенных активов.

«Непредвиденные и чрезвычайные доходы не должны быть доступны Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после снятия запрета на проведение операций. Таким образом, они не будут являть собой суверенные активы. Следовательно, правила защиты суверенных активов к этим доходам неприменимы», — сказано в постановлении.

В связи с этим прибыль от замороженных активов России в европейских депозитариях дважды в год будут перечислять Еврокомиссии, которая затем будет направлять их на поддержку Украины.

«Центральные депозитарии ценных бумаг, владеющие активами и резервами общей стоимостью более €1 млн, должны отчислять из соответствующей чистой прибыли финансовый взнос, эквивалентный 99,7% от чистой прибыли, полученной с 15 февраля 2024 года», — отмечается в документе.

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90% этих средств будет расходоваться по линии Европейского фонда мира, который используется для финансирования Киева. Ещё 10% пойдёт на реализацию программ по поддержке Украины и восстановлению оборонной промышленности Евросоюза.

Депозитариям при этом разрешили удержать около 10% полученной от российских активов прибыли для соблюдения требования к уставному капиталу и управлению рисками.

«Воровство суверенных активов»

Напомним, ЕС одобрил передачу на финансирование Украины доходов от замороженных российских средств 21 мая. В тот же день Европейская комиссия сообщила, что первое изъятие будет произведено в июле 2024 года.

В России это решение назвали воровством. Об этом, в частности, заявил и. о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

«Еэсовцы осознанно пошли на беспрецедентный шаг — воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядный пример того, что собой представляют «европейские ценности» и насаждаемый западниками «порядок, основанный на правилах», — сказал он.

Дипломат добавил, что Евросоюз, решив похитить средства РФ, тем самым отказался от собственных обязательств по защите частной собственности и капиталовложений.

«ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует, что вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Таким образом, воровство официально возведено в ранг инструментов внешней политики Брюсселя», — заявил Логвинов.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов

© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕС

Он констатировал, что решение Брюсселя будет иметь непредсказуемые последствия для еврозоны.

«Последствия созданного прецедента однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран — членов блока, инвестиционного климата. Предсказуемо только одно: рано или поздно еэсовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — заключил Кирилл Логвинов.

Конгрессмены-экспроприаторы

Стоит отметить, что ранее в США также приняли закон REPO, позволяющий использовать российские средства. REPO входил в пакет законопроектов о помощи Украине и союзникам Вашингтона, за который палата представителей после многомесячных споров проголосовала в апреле этого года.

В отличие от ЕС, который пока что отбирает лишь прибыль от активов, REPO подразумевает конфискацию самих заблокированных средств. По данным телеканала NBC, речь идёт о порядка $6 млрд, находящихся на счетах в банках США. Общая сумма замороженных Западом российских активов при этом оценивается в $300 млрд, большая часть которых находится в ЕС.

Белый дом пока не воспользовался этим законом, однако ряд конгрессменов уже пытается оказывать на президента Джо Байдена давление, чтобы тот незамедлительно запустил процесс присвоения российских средств.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает вариант понижения дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации её активов.

Стоит отметить, что в Штатах раздаются голоса и против конфискации. Например, журналист Кристофер Колдуэлл в статье для The New York Times отметил, что такая мера может привести к тому, что другие страны прекратят инвестировать в экономику США.

Надёжность доллара под вопросом

По мнению аналитиков, решение ЕС экспроприировать доходы РФ является незаконным, несмотря на все попытки Брюсселя дать ему юридическое обоснование.

«Если бы у ЕС была возможность решить эту проблему законным путём, то они бы не потратили на это два с половиной года. Безусловно, это жульничество», — сказал в комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Здание конгресса США

© AP Photo / J. Scott Applewhite

Эксперт добавил, что Брюссель этим решением лишь усугубил образовавшийся в последние годы разрыв между Европой и Россией.

«Последствия этого шага уже наступили. Отношения России и Европы разрушены на десятилетия вперёд. Возможно ли возвращение к прежнему формату? У меня есть большие сомнения», — сказал политолог.

О незаконности действий властей ЕС в беседе с RT заявил и заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета профессор Иван Петров.

«Конечно, подобные действия противозаконны. Они просто ничего придумать не смогли, поэтому и пришлось искать какие-то юридические лазейки», — подчеркнул специалист.

При этом аналитики отмечают, что в США у РФ были незначительные вложения, поэтому противоправные действия Вашингтона не будут чувствительными для Москвы.

«Наши активы в США гораздо меньше, чем в Европе. Да, это тоже миллиарды долларов, но разница большая. Эти средства жалко, безусловно, но в масштабе текущей ситуации это не станет для нас существенной проблемой», — считает Николай Межевич.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что конфискация российских средств негативно скажется на западной финансовой системе.

«После решения Совета ЕС страны, которые сейчас взаимодействуют с Евросоюзом, придут к выводу, что вложение средств в европейскую экономику связано с рисками. Особенно учитывая, что есть система вторичных санкций и США могут обвинить любую другую страну или компанию в нарушении санкционного режима, после чего их средства будут заморожены», — пояснил Иван Петров.

Серьёзный удар был нанесён и по долларовой системе, добавил специалист.

«Надёжность доллара как основной резервной валюты теперь под вопросом. На Западе это, кстати, осознают, но идут на подобные шаги в угоду политическим соображениям», — констатировал Петров.

В свою очередь, Николай Межевич подчеркнул, что в конечном счёте вопрос активов РФ «будет решаться не в финансовых кабинетах».

«Не исключаю, что, когда Россия победит в конфликте на Украине, Западу придётся отдать нам и проценты, и сами активы, а возможно, ещё и дополнительные средства», — резюмировал аналитик.