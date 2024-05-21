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В ЕС одобрили использование доходов от активов России, 90% пойдёт на помощь ВСУ

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Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных российских активов на нужды Киева, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
В ЕС одобрили использование доходов от активов России, 90% пойдёт на помощь ВСУ
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов ЦБ России для помощи Украине... 90% достанется ВСУ. Россия должна возместить ущерб, причинённый войной», — заявил он.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что тема российских активов станет главной на переговорах «Большой семёрки» 23—25 мая в Италии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение ЕС по активам России ведёт к разрушению международного права.

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