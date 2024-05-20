Йеллен назвала тему российских активов главной на переговорах G7

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что тема российских активов станет главной на переговорах «Большой семёрки» 23—25 мая в Италии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас критически важно обеспечить Украину поддержкой, необходимой для оснащения вооружённых сил, финансирования критически значимых услуг и в конечном счёте восстановления в средне- и долгосрочной перспективе», — приводит слова Йеллен её пресс-служба.

По словам министра, она считает важным и срочным коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, «обездвиженных в их юрисдикциях».

«Это будет ключевой темой обсуждения на встречах G7 на этой неделе», — добавила Йеллен.

Ранее сообщалось, что Индия будет участвовать во всех важных саммитах, в том числе посетит саммит G7 и конференцию по Украине в Швейцарии.