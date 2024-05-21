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Логвинов обвинил ЕС в возведении воровства в ранг инструментов внешней политики

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Евросоюз принятием решения об экспроприации доходов от замороженных российских активов возвёл воровство в ранг инструментов внешней политики.
Логвинов обвинил ЕС в возведении воровства в ранг инструментов внешней политики
  • © Постпредство РФ при ЕС

Так считает и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, пишет ТАСС.

«Это наглядный пример того, что из себя представляют европейские ценности и насаждаемый западниками порядок, основанный на правилах», — заявил дипломат.

Логвинов отметил, что последствия созданного ЕС прецедента будут непредсказуемы.

При этом Запад рано или поздно будет вынужден вернуть России активы, считает Логвинов.

Ранее Совет Евросоюза утвердил решение, которое позволит использовать доходы от замороженных активов России для оказания военной помощи украинской армии.

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