Болельщика увезла скорая помощь во время матча РПЛ «Факел» — «Пари НН»
- РИА Новости
Пожилой мужчина споткнулся, упал и сломал руку. Машина скорой помощи его увезла в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Факела».
Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0. «Факел» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (четыре очка) — 12-е.
Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении от «Факела» в пятом туре чемпионата России.