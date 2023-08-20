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Болельщика увезла скорая помощь во время матча РПЛ «Факел» — «Пари НН»

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Неприятный инцидент произошёл во время матча пятого тура чемпионата России по футболу в Воронеже между местным «Факелом» и нижегородским «Пари НН».
Болельщика увезла скорая помощь во время матча РПЛ «Факел» — «Пари НН»
  • РИА Новости

Пожилой мужчина споткнулся, упал и сломал руку. Машина скорой помощи его увезла в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Факела».

Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0. «Факел» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (четыре очка) — 12-е.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении от «Факела» в пятом туре чемпионата России.



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