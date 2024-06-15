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«Её много, огромное количество»: в Кремле высказались о реакции Запада на инициативы Путина по Украине

Песков: Запад неконструктивно отреагировал на новые мирные инициативы Путина

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Сергей Гусаров
На предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине было получено много официальной реакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что эта реакция не имеет конструктивного характера. Говоря о швейцарской конференции по Украине, Песков заявил, что Москва ждёт обсуждения этой темы на более предметном мероприятии.
«Её много, огромное количество»: в Кремле высказались о реакции Запада на инициативы Путина по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Artur-Felixovich
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  • 15 июня 2024

    На этом мы завершаем текстовую трансляцию. Следите за новостями на нашем сайте.

  • ВСУ продолжают терять истребители и штурмовики на расположенном недалеко от Кривого Рога аэродроме Долгинцево, пишет Forbes. В материале, представленном в пересказе ИноТВ, отмечается, что аэродром находится в зоне досягаемости российских БПЛА «Ланцет» с увеличенной дальностью действия. По подсчётам издания, за последние девять месяцев ВСУ только на этом объекте потеряли два МиГ-29 и два Су-25.

  • Военкор RT Филипп Прокудин побывал в Петровском районе Донецка, где после обстрела города со стороны ВСУ мать увидела тело своего погибшего сына. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительной информации, ВСУ применяли боеприпасы кассетного типа. Также на месте обнаружены осколки 155-мм снаряда. Погибли два человека.

  • Процесс украинского урегулирования невозможен без участия России, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

    «Мы все понимаем, что мирный процесс без участия России невообразим. Долговременное решение должно включать обе стороны. Мы обсудим, как и при каких условиях Россия может быть вовлечена в этот процесс», — приводит её слова ТАСС.

  • ВС России осталось пройти около 7 км, чтобы перерезать основной путь снабжения ВСУ в Донбассе, говорится в материале издания Bild.

    Отмечается, что речь идёт о трассе Т0504, которая соединяет Константиновку (за Часовым Яром) с Покровском, откуда открывается путь на Днепропетровск. В настоящее время это основной маршрут снабжения группировки ВСУ не только в районе Часова Яра, но и в прилегающих населённых пунктах.

    Как отмечается в публикации, на пути ВС России находится только село Воздвиженка.

  • Украинские пограничники в Закарпатье со стрельбой задержали четырёх мужчин, которые пытались бежать от мобилизации в Венгрию.

    Как заявили в ведомстве, пограничники сделали несколько выстрелов в воздух, чтобы остановить нарушителей. Для перехода через границу мужчины воспользовалась услугами проводников, которым они заплатили по $5,5 тыс.

  • Среди украинских военных, находящихся в Херсоне и Херсонской области, началась эпидемия брюшного тифа, сообщили в подполье.

    По данным собеседника РИА Новости, зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, из них уже имеется три летальных исхода. Сообщается, что ещё 12 человек — в тяжёлом состоянии, в состоянии средней степени тяжести ещё 31 солдат.

    По предварительным данным, источником инфицирования является вода из местных систем водоснабжения в прибрежных районах.

  • Около 15:50 мск над территорией Белгородской области уничтожен украинский беспилотник самолётного типа, заявили в Минобороны России.

  • Сюжет военкора RT Юлии Мартовалиевой о работе миномётчиков отряда «Рысь», которые уничтожают позиции ВСУ для продвижения российской пехоты.

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