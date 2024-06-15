«Её много, огромное количество»: в Кремле высказались о реакции Запада на инициативы Путина по Украине

Песков: Запад неконструктивно отреагировал на новые мирные инициативы Путина

На предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине было получено много официальной реакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что эта реакция не имеет конструктивного характера. Говоря о швейцарской конференции по Украине, Песков заявил, что Москва ждёт обсуждения этой темы на более предметном мероприятии.