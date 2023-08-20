Игнашевич — о поражении от «Урала»: чем сложнее, тем интереснее нам будет выкручиваться

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении от «Урала» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не могу ничего сказать в упрёк ребятам. Наоборот — большое желание, страсть. Оставили все силы на поле, но, к сожалению, не смогли взять очки. Чем сложнее, тем интереснее нам будет выкручиваться из этой ситуации», — цитирует Игнашевича «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий екатеринбургского клуба Алексей Каштанов с пенальти на 49-й минуте матча.

Таким образом, «Урал» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Балтика» (три очка) — 14-я.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе своей команды над «Балтикой».