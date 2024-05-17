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Суд в Москве заочно арестовал журналистку Залину Маршенкулову

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В Москве суд заочно арестовал журналистку Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма.
Суд в Москве заочно арестовал журналистку Залину Маршенкулову
  • РИА Новости

«Маршенкуловой Залине Хамидовне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента её фактического задержания», — говорится в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

По данным следствия, Маршенкулова оправдывала насильственные действия в отношении военного корреспондента Владлена Татарского в своём Telegram-канале.

В апреле стало известно, что МВД России объявило в розыск Залину Маршенкулову.

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