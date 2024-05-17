Суд в Москве заочно арестовал журналистку Залину Маршенкулову
- РИА Новости
«Маршенкуловой Залине Хамидовне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента её фактического задержания», — говорится в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».
По данным следствия, Маршенкулова оправдывала насильственные действия в отношении военного корреспондента Владлена Татарского в своём Telegram-канале.
В апреле стало известно, что МВД России объявило в розыск Залину Маршенкулову.