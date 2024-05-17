Суд в Москве заочно арестовал журналистку Залину Маршенкулову

В Москве суд заочно арестовал журналистку Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма.

«Маршенкуловой Залине Хамидовне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента её фактического задержания», — говорится в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

По данным следствия, Маршенкулова оправдывала насильственные действия в отношении военного корреспондента Владлена Татарского в своём Telegram-канале.

В апреле стало известно, что МВД России объявило в розыск Залину Маршенкулову.