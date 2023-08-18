Сафиуллин: руководство «Рубина» полностью доверяет Рахимову
- РИА Новости
«Это всё слухи. Руководство полностью доверяет тренеру и считает, что Рахимов — это тренер, который справляется со своей работой. О договорённости с Черчесовым я ничего не слышал», — цитирует Сафиуллина РИА Новости.
«Рубин» обыграл «Крылья» (2:1) в 5-м туре чемпионата России по футболу и одержал первую победу в РПЛ после возвращения.
Казанская команда с пятью очками занимает десятое место в турнирной таблице. Коллектив из Самары (восемь) — пятое.
Ранее сообщалось, что Рахимов может быть уволен из «Рубина» в случае поражения от «Крыльев Советов».