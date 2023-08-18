Сафиуллин: руководство «Рубина» полностью доверяет Рахимову

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин дал понять, что Рашид Рахимов продолжит занимать пост главного тренера команды.

«Это всё слухи. Руководство полностью доверяет тренеру и считает, что Рахимов — это тренер, который справляется со своей работой. О договорённости с Черчесовым я ничего не слышал», — цитирует Сафиуллина РИА Новости.

«Рубин» обыграл «Крылья» (2:1) в 5-м туре чемпионата России по футболу и одержал первую победу в РПЛ после возвращения.

Казанская команда с пятью очками занимает десятое место в турнирной таблице. Коллектив из Самары (восемь) — пятое.

Ранее сообщалось, что Рахимов может быть уволен из «Рубина» в случае поражения от «Крыльев Советов».