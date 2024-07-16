Welt: немцев будут штрафовать за ошибку в выборе из 60 полов

Неправильное применение гендерных местоимений в Германии вскоре будет грозить штрафом в размере до €10000, пишет Die Welt. С первого августа здесь вступает в силу «Закон о самоопределении». Активисты нетрадиционной ориентации уже предвкушают множество судебных исков.

С 1 августа в Германии вступает в силу так называемый «Закон о самоопределении». Отныне любой человек может изменить свой пол и имя, данное ему родителями, пройдя процедуру регистрации. Не только доступ к раздевалкам, туалетам и другим помещениям, ранее предназначавшимся исключительно для биологических женщин, может вскоре стать причиной юридических конфликтов. Так называемый «мисгендеринг» (употребление местоимений, не соответствующих чьей-либо гендерной идентичности. — Прим. ИноТВ) грозит штрафом в размере до десяти тысяч евро.

Чиновники успокаивают: штраф будет наложен только в том случае, если «человеку намеренно причиняется вред в результате разглашения его пола путем использования соответствующего местоимения». Однако в среде активистов намерены интерпретировать новый закон в свою пользу. Ситуация усложняется тем, что традиционных личностей теперь не две, а много. Еще в 2014 году Facebook* предлагал возможность выбора между 60 различными полами. С тех пор их число лишь увеличилось.

Немцам перестало хватать трех личных местоимений: "он", "она", "оно". В соцсетях уже давно стало принято указывать в профиле местоимение, с помощью которого к вам следует обращаться. Пока «Закон о самоопределении» не требует, чтобы кто-то использовал «неопрононимы» (новоизобретенные личные местоимения третьего лица. — Прим. ИноТВ), такие как dey или xier. Однако всё может измениться.

Благодаря новому закону можно предположить, что в будущем все виды неправильного обозначения пола личности могут стать основанием для судебного разбирательства. Однако для того, чтобы исключить подобные случаи, необходимо знать все «правильные» термины. Если вы не хотите случайно ошибиться в выборе местоимения, вам следует усвоить весь этот каталог, советует die Welt.

* Продукты компании Meta, признанной в России террористической организацией (прим. ИноТВ