Die Weltwoche: попытки «отмены» Шрёдера говорят о том, что в Германии разучились дипломатии и бесповоротно встали «на тропу войны»
РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Карл Лаутербах, министр здравоохранения, требует от бывшего канцлера Герхарда Шрёдера выйти из СДПГ, якобы за это сегодня уже должно быть стыдно, за бывшего канцлера. Именно эти моралисты, эти морализаторы, эти политики, которые, к сожалению, похоже, в данный момент также задают тон и в других странах, являются неверным направлением мышления, предлагаемого сейчас! Я имею в виду, что проблема Германии в том, что те преимущества, та козырная карта, которой мог бы стать бывший канцлер Шрёдер, вообще не используются.
Я имею в виду, что Германия, если смотреть теперь с моей точки зрения, в очень интересной роли, потому что у вас мог бы быть человек, бывший канцлер, очень уважаемый в России, видимо, дружащий с президентом России Путиным, то есть с первоклассными каналами доступа там! Это дало бы Германии дипломатическую роль в этом конфликте, но это «отмена» Шрёдера.
Эта «культура отмены» против бывшего канцлера, в какой-то мере даже «культура отмены канцлера», или некультурность, это, так сказать, устранение ради политкорректности, которого требуют, — для меня это всё просто выражение, символ того, что люди в немецкой политике больше не готовы к дипломатическим действиям. Того, что мы здесь находимся на тропе войны, настолько идеологизированы, что мы уже не видим, каким активом, каким козырем мог бы быть такой политик. То есть отсутствие прагматизма, отсутствие этики ответственности, можно сказать.
Ссылки по теме
-
США позорятся, украинцы гибнут — американский подполковник рассказал, почему нужны переговоры
-
Focus: Шрёдер не отрёкся от дружбы с Путиным, а идею о нападении России на НАТО назвал «чушью»
-
Американский экономист: США разрушают одну страну за другой, они забыли, что такое дипломатия
-
L’Insoumission: «кто за переговоры, тот пособник Кремля» — французов толкают к войне с Россией