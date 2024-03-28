Focus: Шрёдер не отрёкся от дружбы с Путиным, а идею о нападении России на НАТО назвал «чушью»

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер считает неправильным забывать всё то позитивное, что происходило в политике между ним и Владимиром Путиным в прошлом, пишет немецкий журнал Focus. Шрёдер не отказывается от своей давней дружбы с главой Кремля и надеется, что она поможет урегулировать конфликт на Украине. Предположение о возможном нападении России на страну НАТО или о ядерном ударе он назвал «чушью» и призвал не преумножать подобные сценарии.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер остаётся непоколебимым в своей дружбе с российским президентом Владимиром Путиным и по-прежнему считает, что хорошие отношения между ними могут способствовать прекращению конфликта на Украине, пишет Focus.

«Мы разумно сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это ещё поможет найти решение путём переговоров, другого пути я не вижу», — заявил Шрёдер в интервью DPA. С Путиным он дружит ещё со времён своего пребывания на посту канцлера в 1998—2005 годах и продолжает работать на российские компании по строительству газопровода «Северный поток». По этой причине руководство СДПГ попыталось исключить его из партии, но процедура провалилась.

«Я считаю, что было бы совершенно неправильно забывать всё то позитивное, что происходило между нами в политике в прошлом, — подчеркнул Шрёдер, говоря о Путине. — Это не мой стиль, и я так не поступаю».

Сегодня экс-канцлер выступает за новую попытку посредничества между Москвой и Киевом на правительственном уровне: «Франция и Германия должны взять на себя инициативу. очевидно, что война не может закончиться полным поражением одной или другой стороны».

Предположения о том, что Путин может развязать ядерную войну или напасть на одну из стран НАТО на восточном фланге, Шрёдер назвал «чушью». Чтобы пресечь распространение подобных сценариев в зародыше и предотвратить усиление беспокойства населения, необходимо серьёзно подумать о решении конфликта в дополнение к поддержке Украины, подчеркнул он.