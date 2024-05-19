Daily Telegraph: всё из-за Украины — Фьюри убеждён, что победа Усика незаслуженна

Тайсон Фьюри проиграл бой с украинцем Александром Усиком по раздельному решению судей, сообщает The Telegraph. Выступая на пресс-конференции после боя, Фьюри заявил, что судьи встали на сторону украинца, потому что его страна охвачена вооружённым конфликтом. «Но не стоит заблуждаться, я выиграл этот бой», — добавил он.

Стремление Тайсона Фьюри стать неоспоримым чемпионом мира в тяжёлом весе закончилось поражением в Эр-Рияде по решению судей. Фьюри заявил на ринге, что он проиграл бой с Александром Усиком, потому что судьи встали на сторону украинца из-за конфликта на Украине, сообщает The Telegraph. В это время Усик был доставлен в больницу для проведения МРТ, что не редкость после жестоких поединков. Он появился на пресс-конференции спустя час.

Выступая перед прессой после боя на ринге, Фьюри сказал: «Я считаю, что выиграл этот бой. Я считаю, что он выиграл несколько раундов, но большинство из них выиграл я». Также он добавил: «Мы оба провели хороший бой. Показали лучшее, на что способны. И, знаете, его страна находится в состоянии войны. Поэтому люди встают на сторону воюющей страны. Но не стоит заблуждаться, я выиграл этот бой, и я вернусь».

Фьюри, казалось, взял контроль над ситуацией в середине боя, но Усик вступил в игру и переломил ход поединка в свою пользу, проведя мощный девятый раунд, в котором британца спас гонг. Усик наносил сильные удары левой рукой — свои самые эффективные удары в поединке — и доставил Фьюри серьёзные неприятности.

В последней трети боя он добился преимущества и получил раздельное решение 115-112 и 114-113 на двух табло, причем третий судья посчитал 114-113 в пользу украинца. Реванш между Усиком и Фьюри должен состояться в октябре.