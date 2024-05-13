На фоне того, как Киеву срочно нужны новые пополнения для армии, украинцы не горят желанием вступать в ряды ВСУ, сообщает El País. В общении с испанским изданием один из сотрудников территориальных центров комплектования посетовал на то, что среди населения сложилось «масштабное социальное неприятие армии».

На Украине после двух лет конфликта сложилось «масштабное социальное неприятие армии», заявил в общении с El País представитель Сумского областного территориального центра комплектования (ТЦК) майор Александр Бондаренко.



«Я одержим желанием узнать, когда началось это великое неприятие армии», — заявил он.



Бондаренко сопровождал испанское издание, решившее провести один день с военным патрулём, отвечающим за набор новых солдат в ВСУ. Эта работа — одна из самых непопулярных на Украине, отмечается в статье.



Украинцы — как мужчины, так и женщины — недоверчиво поглядывали на солдат, проверявших документы в деревнях и на дорогах. Одним из ограничений, которые Бондаренко установил для журналистов El País, стал запрет на фотосъёмку в случае конфликта с гражданским лицом.



Украине срочно нужны дополнительные войска, говорится в статье. Десятки тысяч погибших и истощённая армия после более чем двухлетнего конфликта с Россией подкосили вооружённые силы Киева. Новый закон о мобилизации, одобренный в апреле после нескольких месяцев задержек из-за его непопулярности, вступит в силу 18 мая. Цель состоит в том, чтобы пополнить ряды ВСУ 400 тыс. новых солдат в возрасте от 25 до 60 лет.



Но, как показывают опросы, лишь около 30% мирного населения готовы присоединиться к защите страны.



Сотрудники ТЦК пожаловались изданию El País, что даже на дорогах им удаётся раздать небольшое число повесток из-за того, что люди в Telegram-каналах распространяют информацию о местоположении подобных патрулей.



«Население делится информацией о нашем местонахождении в группах в Telegram, и мужчины исчезают», — заявил один из членов патруля.