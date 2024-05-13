El País: на Украине сложилось «масштабное социальное неприятие армии»

18:49
Спасатели эвакуировали 397 человек из Олекминского района Якутии из-за паводка
Спасатели МЧС заблаговременно эвакуировали 397 человек с подтопленных территорий четырёх населённых пунктов Олекминского района Якутии.
18:44
Покинувший пост секретаря Совбеза Патрушев поблагодарил коллег за работу
Покинувший пост секретаря СБ Николай Патрушев поблагодарил аппарат Совбеза России за совместную работу. Встреча с коллегами состоялась в ситуационном центре Совета безопасности.
18:42
Путин призвал уделить больше внимания отношениям со странами СНГ
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что в новом политическом цикле России надо уделить больше внимания отношениям со странами СНГ.
18:38
Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Алексеенко
Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Андрея Алексеенко.
18:37
Бабаев: если Акинфеев захочет, контракт будет продлён
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию вокруг контракта голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева.
18:36
Путин начал совещание с членами Совбеза при участии нового секретаря СБ Шойгу
Президент Владимир Путин начал оперативное совещание с членами Совета безопасности России, в нём также принял участие новый секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
18:29
Гладков: на подлёте к Белгороду сбиты воздушные цели, есть пострадавшие
На подлёте к Белгороду сбито несколько воздушных целей, в городе есть семь пострадавших, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
18:28
В Тбилиси противники закона об иноагентах вновь устроили митинг
В Тбилиси несколько сотен человек, выступающих против законопроекта об иноагентах, устроили митинг у здания парламента.
18:27
Число отравившихся курсантов института МВД в Воронеже выросло до 23
Число курсантов воронежского института МВД, у которых было диагностировано отравление, выросло до 23.
18:26
Взрывы раздались в Харькове
Взрывы раздались в Харькове, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» в своём Telegram-канале.
18:24
Гендир «Динамо» Пивоваров: мы думаем о том, чтобы пригласить Овечкина на летний турнир
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможном участии нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в летнем турнире.
18:19
В Анталье погиб россиянин
Россиянин погиб в турецкой провинции Анталья, сообщили в генеральном консульстве РФ.
18:16
BZ: назначение Белоусова министром обороны станет тревожным событием для Украины
Возможное назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России — это чрезвычайно тревожное событие как для Украины, так и для Запада, пишет Berliner Zeitung.
18:16
Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать в случае её поражения
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не нужно будет восстанавливать в случае, если Киев потерпит поражение в конфликте.
18:15
Гендир «Динамо»: возможно, проведём ещё один братский турнир в Сербии
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном проведении летнего кубка в Сербии.
18:07
Более 140 нелегалов пытались пересечь реку на границе Польши и Белоруссии
Более 140 человек пытались незаконно пересечь реку Пшевлока, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.
18:03
Сунак обвинил Россию в угрозе ядерной эскалации
Мир подошёл к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времён Карибского кризиса 1962 года.
18:02
Президент Сербии Вучич встретится с Еленой Зеленской
Президент Сербии Александр Вучич проведёт встречу с супругой Владимира Зеленского Еленой Зеленской.
18:00
Мюллер: обыграть Рублёва — это что-то невероятное
Французский теннисист Александр Мюллер высказался о победе над россиянином Андреем Рублёвым в матче третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия).
17:55
Президент Боливии поздравил Путина и россиян с Днём Победы
Президент Боливии Луис Арсе поздравил российского лидера Владимира Путина и весь российский народ с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
17:53
Власти Харьковской области заявили о продвижении ВС России в районе Волчанска
В районе Волчанска в Харьковской области ведутся сложные бои, украинские военные находятся «под плотным огнём», заявил депутат Харьковского облсовета Алексей Скорик.
17:52
Жиру объявил об уходе из «Милана» по окончании сезона
Нападающий «Милана» Оливье Жиру сообщил, что планирует покинуть миланский клуб после окончания текущего сезона.
17:51
МВД России повторно объявило в розыск командующего харьковской группировкой ВСУ
Генерала Михаила Драпатого, назначенного командующим группировкой ВСУ «Харьков», переобъявили в розыск после возбуждения в отношении него нового уголовного дела.
17:50
Ракетная тревога объявлена во всей Белгородской области
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. МЧС просит местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
17:46
Умер актёр и каскадёр Жариков
Актёр, каскадёр, поэт и прозаик Владимир Жариков, известный, в частности, по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Д'Артаньян и три мушкетёра» и «Десять негритят», умер в возрасте 85 лет.
17:41
Совбез России обновил информацию на сайте, указав должность Сергея Шойгу
Сайт Совета безопасности России обновил данные о руководстве органа, теперь на официальном сайте указано, что его возглавляет Сергей Шойгу, ранее освобождённый с поста министра обороны.
17:40
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Макаревича за посты без плашки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей Андрея Макаревича* за публикации в соцсетях без маркировки иноагента.
17:37
Большинство тюменских компаний принимают молодёжь на стажировку
Новое исследование показало, что большинство тюменских компаний (66%) принимают молодых специалистов на стажировку.
17:37
В Казани зафиксировали новый погодный рекорд
В Гидрометцентре Татарстана зафиксировали новый погодный рекорд с 1918 года для 13 мая.
17:36
В Доме Гоголя высказались о роли писателя в биографии Булгакова
Директор Дома Гоголя — мемориального музея и научной библиотеки Вера Викулова рассказала о роли писателя в биографии Михаила Булгакова.
17:36
Суд заменил реальный срок условным осуждённому за вымогательство Садовову
Мосгорсуд изменил приговор Хамовнического районного суда в отношении Сергея Садовова, который ранее был осуждён на 2,5 года за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.
17:36
В космосе провели испытания первого российского гиперспектрометра
Гиперспектрометр, разработанный учёными Самарского университета им. Королёва и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН, прошёл успешные испытания в космическом пространстве.
17:35
Акция «Лес будущего» состоится в Подмосковье 18 мая
В Комлесхозе Московской области рассказали об акции «Лес будущего», которая пройдёт 18 мая на 16 площадках региона.
17:35
Британия использовала принтер для печати запчастей на учениях НАТО
В Великобритании сухопутные войска с помощью 3D-принтера напечатали запчасти для техники в полевых условиях на учениях НАТО.
17:34
ЦСКА и «Динамо» примут участие в летнем футбольном турнире с сербскими командами
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об участии столичных клубов в летнем футбольном турнире.
17:27
Винчич назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов
Стало известно, кто рассудит матч финала Лиги чемпионов с участием «Реала» и «Боруссии» Дортмунд.
17:26
ВСУ атаковали Белгородскую область, силы ПВО России сбили 16 снарядов РСЗО
Над Белгородской областью силы ПВО России сбили 16 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.
17:26
«Газпром» с начала года нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» на 37,4%
«Газпром» с начала 2024 года нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири», превысив показатели аналогичного периода 2023 года на 37,4%.
17:25
Пасечник: ВСУ атаковали Краснодон ЛНР ракетами ATACMS
По предварительной версии, ВСУ обстреляли город Краснодон ЛНР ракетами ATACMS.
17:21
В «Газпроме» заявили, что в мае поставляют рекордные объёмы газа россиянам
Компания «Газпром» в мае на фоне похолодания поставляет рекордные объёмы газа российским потребителям.
17:18
Агент: можно смело сказать, что Головин полностью адаптировался к европейскому футболу
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об адаптации своего клиента к европейскому футболу.
17:12
CNN: новости для Украины с каждым днём становятся всё хуже
Новости для Украины «не просто плохие» — они «ухудшаются с каждым днём», так как войска России в зоне СВО набирают темп продвижения, какого не было с марта 2022 года, сообщает CNN.
17:11
В СК проверяют данные об отравлении курсантов одного из вузов Воронежа
Следователи начали проверку данных о том, что курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция».
17:11
В ЕС призвали оценить влияние закона об иноагентах на евроинтеграцию Грузии
Министры иностранных дел 12 государств Евросоюза обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и комиссару по вопросам расширения ЕС Оливеру Вархели с просьбой оценить влияние грузинского закона об иноагентах на евроинтеграцию страны.
17:08
На расселение аварийного жилья в Пермском крае выделят 33 млрд рублей
За пять лет на расселение аварийного жилья в Пермском крае выделят более 33 млрд рублей.
17:06
В Петербурге наградили 17 семей
В Смольном 17 петербургским семьям вручили ордена и присвоили почётные звания в преддверии Международного дня семьи.
17:05
В Подмосковье скорой помощи выделят 77 новых машин
В Подмосковье скорая помощь получит ещё 77 новых машин в этом году, а также будут введены новые льготы для медиков.
17:03
В Петербурге спасли 10 тюленят за четыре дня
В Санкт-Петербурге спасли десять тюленят за четыре дня, их доставили в Фонд друзей балтийской нерпы.
17:02
Мусаев: Тороп круто сыграл с «Зенитом» — как будто ему 35 лет, а не 20
Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об игре голкипера армейского клуба Владислава Торопа в матче 28-го тура с «Зенитом».
17:02
В нескольких школах на Ямале пройдут тренинги личной безопасности
Для учащихся двух школ и одной гимназии на Ямале проведут лекции по защите от противоправных действий.