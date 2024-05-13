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El País: на Украине сложилось «масштабное социальное неприятие армии»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне того, как Киеву срочно нужны новые пополнения для армии, украинцы не горят желанием вступать в ряды ВСУ, сообщает El País. В общении с испанским изданием один из сотрудников территориальных центров комплектования посетовал на то, что среди населения сложилось «масштабное социальное неприятие армии».
El País: на Украине сложилось «масштабное социальное неприятие армии»
AP

На Украине после двух лет конфликта сложилось «масштабное социальное неприятие армии», заявил в общении с El País представитель Сумского областного территориального центра комплектования (ТЦК) майор Александр Бондаренко.

«Я одержим желанием узнать, когда началось это великое неприятие армии», — заявил он.

Бондаренко сопровождал испанское издание, решившее провести один день с военным патрулём, отвечающим за набор новых солдат в ВСУ. Эта работа — одна из самых непопулярных на Украине, отмечается в статье.

Украинцы — как мужчины, так и женщины — недоверчиво поглядывали на солдат, проверявших документы в деревнях и на дорогах. Одним из ограничений, которые Бондаренко установил для журналистов El País, стал запрет на фотосъёмку в случае конфликта с гражданским лицом.

Украине срочно нужны дополнительные войска, говорится в статье. Десятки тысяч погибших и истощённая армия после более чем двухлетнего конфликта с Россией подкосили вооружённые силы Киева. Новый закон о мобилизации, одобренный в апреле после нескольких месяцев задержек из-за его непопулярности, вступит в силу 18 мая. Цель состоит в том, чтобы пополнить ряды ВСУ 400 тыс. новых солдат в возрасте от 25 до 60 лет.

Но, как показывают опросы, лишь около 30% мирного населения готовы присоединиться к защите страны.

Сотрудники ТЦК пожаловались изданию El País, что даже на дорогах им удаётся раздать небольшое число повесток из-за того, что люди в Telegram-каналах распространяют информацию о местоположении подобных патрулей.

«Население делится информацией о нашем местонахождении в группах в Telegram, и мужчины исчезают», — заявил один из членов патруля.  

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источник
El País Испания Европа
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