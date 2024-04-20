NYP: в США зафиксировали небывалый всплеск антисемитизма

Америку захватила волна антисемитизма, констатирует New York Post. По данным Антидиффамационной лиги, число случаев нападения на евреев выросло на 140% по сравнению с 2022 годом. Причём большая ихтчасть зафиксирована после 7 октября, из чего следует вывод, что рост инцидентов в основном был спровоцирован началом израильской военной операции в Газе.

В Соединённых Штатах отмечается всплеск антисемитизма, пишет New York Post со ссылкой на новый отчёт американской неправительственной правозащитной организации «Антидиффамационная лига» (ADL).

По данным этой организации, в 2023 году было зарегистрировано 8873 случая нападений, вандализма и домогательств в отношении евреев. Это на 140% больше, чем в 2022 году. Более того, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, которые ADL ведёт с 1979 года.

NYP отмечает, что регистрируются не все случаи, поэтому реальная цифра должна быть ещё выше. Скорее всего, такой рост был спровоцирован началом израильской военной операции в Газе, поскольку больше половины всех инцидентов в прошлом году — 5204 — произошли после 7 октября.

По всей Америке «вспыхнули» университетские кампусы. Антисемитская активность и протесты в вузах подскочила на 321% по сравнению с 2022 годом. Инциденты захватили даже элитные учебные заведения вроде Гарварда. Синагоги стали получать звонки с угрозами взрыва бомб, а на самих зданиях всё чаще появляются антисемитские символы, констатирует издание.

Некоторые законодатели уже предпринимают шаги по борьбе с такими проявлениями. Так, губернатор штата Джорджия Брайан Кемп уже подписал законопроект, в котором зафиксировано определение антисеметизма. После чего ряд штатов приняли аналогичные меры.

Однако по мнению NYP, надо действовать жёстче. Например, увольнять администрацию кампусов, где не сумели подавить антиизраильские демонстрации, а также заменять членов правления, которые выбрали неудачных глав университетов. Именно там должна проводиться основная работа.

Кроме того, редакторы издания уверены, что любых политиков, распространяющих теории заговора о еврейском народе, следует не только подвергать жестокому порицанию, но и лишать права голоса.