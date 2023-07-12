NYT: в Белом доме обсуждают поставку Украине ракет ATACMS

Белый дом за закрытыми дверями обсуждает возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, передаёт The New York Times со ссылкой на анонимные источники. Впрочем, в оборонном секторе США предупреждают, что арсенал ATACMS у страны относительно небольшой и передача их Украине может «поставить под угрозу боеготовность в других горячих точках».

В мае Великобритания отправила на Украину крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. А во вторник на саммите НАТО в Вильнюсе Франция пообещала отправить Украине те же ракеты, которые там носят название SCALP. Но, по крайней мере пока, Соединённые Штаты не решаются отправить Украине что-либо из своих запасов ракет большой дальности, даже признавая, что украинским войскам не хватает боеприпасов для контрнаступления, пишет The New York Times.

Украина давно просит у США поставить ракеты ATACMS, дальность действия которых составляет до 310 км, что примерно на 60 км больше, чем у ракет, поставляемых Францией и Великобританией.

Публично в Пентагоне утверждают, что в данный момент Украина в этих ракетах не нуждается. Однако, по словам источников издания в Европе и США, за закрытыми дверями в администрации президента США Джо Байдена идут дебаты о том, стоит ли посылать даже несколько управляемых ракет класса «поверхность—поверхность», которые зарезервированы для других угроз безопасности.

Как и США, ранее Франция не предоставляла Украине ракеты большой дальности, опасаясь, что Киев может использовать их для атак на цели в России, что приведёт к обострению конфликта. Однако в Париже заявили, что отправят SCALP, чтобы помочь Украине защититься. «В свете сложившейся ситуации и украинского контрнаступления я принял решение расширить поставки оружия и техники, а также обеспечить украинцев возможностями для ударов по удалённым целям», — заявил во вторник президент Эммануэль Макрон.

Ранее в администрации Байдена уже меняли свои решения относительно поставок Украине вооружения: это касается зенитно-ракетных комплексов Patriot, танков Abrams и кассетных боеприпасов. Только в пятницу американский лидер заявил о «трудном выборе», который ему пришлось сделать, согласившись передать Украине кассетные боеприпасы.

На саммите в Вильнюсе союзники США, в том числе Германия и Норвегия, пообещали Киеву 25 танков Leopard, 40 дополнительных боевых машин пехоты и две установки Patriot. А министры обороны Дании и Нидерландов объявили о том, что собрали 11 стран, которые помогут начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Впрочем, в Министерстве обороны США утверждают, что запасы ATACMS у страны сравнительно невелики, и ракеты уже задействованы в других военных планах Пентагона, в том числе на Корейском полуострове. Во вторник в компании Lockheed Martin отметили, что всего с момента разработки ракеты в 1980-х годах было произведено всего около 4 тыс. ATACMS. «Передача их Украине поставит под угрозу готовность в других горячих точках», — отмечает издание.

Вскоре после начала контрнаступления Украины члены Республиканской партии палаты представителей призвали администрацию Байдена «немедленно» отправить ракеты ATACMS на Украину, указав на то, что союзники уже передали ракеты большой дальности. Решение Франции о поставках SCALP, как отмечает The New York Times, может либо усилить давление на Байдена, либо, наоборот, ослабить его, так как Украина получит ракеты дальнего большой дальности от других стран.