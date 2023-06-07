Die Welt: Запад уже настроился на «ампутированную Украину»
Конфликт на Украине так и не привёл к победе одной из сторон, хотя после его начала прошло более года. Как пишет Die Welt, в настоящий момент многое говорит о том, что в конце концов — несмотря на огромные поставки западного вооружения Украине — может возникнуть патовая ситуация, которая вынудит Запад и Россию признать, что заключение перемирия — наилучшее решение.
Как продолжает автор материала, вполне возможно, что правительство в Киеве думает по-другому и намерено продолжать воевать, однако, вопреки официальным заявлениям Запада, не Украина будет решать, когда должны начаться переговоры о перемирии. Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии, поскольку без помощи этих стран Украина была бы бессильной перед Россией.
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