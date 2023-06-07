Die Welt: Запад уже настроился на «ампутированную Украину»

В настоящий момент многое говорит о том, что в украинском конфликте может возникнуть патовая ситуация, которая вынудит Запад и Россию признать, что заключение перемирия — наилучшее решение. Как пишет Die Welt, хотя в Киеве думают иначе и намерены продолжать воевать, решать судьбу страны будут президент США и главы правительств Великобритании, Франции и Германии, которые уже настроились на «ампутированную Украину».

Конфликт на Украине так и не привёл к победе одной из сторон, хотя после его начала прошло более года. Как пишет Die Welt, в настоящий момент многое говорит о том, что в конце концов — несмотря на огромные поставки западного вооружения Украине — может возникнуть патовая ситуация, которая вынудит Запад и Россию признать, что заключение перемирия — наилучшее решение.

Как продолжает автор материала, вполне возможно, что правительство в Киеве думает по-другому и намерено продолжать воевать, однако, вопреки официальным заявлениям Запада, не Украина будет решать, когда должны начаться переговоры о перемирии. Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии, поскольку без помощи этих стран Украина была бы бессильной перед Россией.

«Фактически перемирие будет равнозначно поражению Украины. Подавляющее большинство стран — членов ЕС и НАТО не будет ждать, пока украинские вооружённые силы победят Россию. Они настроились на ампутированную Украину. Возможно, это звучит жестоко, но политика — штука циничная», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что решающее значение будет иметь вопрос, какую цену Киеву и Западу в конечном итоге придётся заплатить за перемирие и тем более за мирные переговоры. Есть опасения, что членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО в ближайшие 15-20 лет не будет реальным. На иные варианты Москва на переговорах, скорее всего, не пойдёт.

«Многие политики на Западе уже пришли к этому выводу, хотя и предпочитают не говорить об этом вслух. Вместо вступления в НАТО Украине, вероятно, будут предложены гарантии безопасности, а вместо полного членства в ЕС — политические права при принятии решений в некоторых политических сферах Европейского союза. Это мрачная перспектива. Поэтому особенно важно, чтобы Запад и в долгосрочной перспективе оказывал Киеву щедрую финансовую помощь», — заключает автор Die Welt.