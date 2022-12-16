WION: легенда тенниса Борис Беккер вышел на свободу и будет депортирован из Великобритании

Звезда мирового тенниса и победитель Уимблдона Борис Беккер, который отбывал срок в британской тюрьме за нарушение процедуры банкротства, был освобождён раньше времени и будет депортирован в Германию, сообщает WION. Из присуждённых ему двух с половиной лет он отсидел только восемь месяцев.

Для легенды тенниса Бориса Беккера Рождество настало раньше времени. Бывшую первую теннисную ракетку мира освободили из тюрьмы и депортировали в Германию. Беккера отправили за решётку в апреле 2022 года после того, как его обвинили в нарушении правил банкротства, когда оказалось, что он скрывал более трёх миллионов долларов в виде наличных, акций и недвижимости.

Но теперь он освобождён на формально-юридическом основании. В тюрьме он провёл всего восемь месяцев из срока в два с половиной года. 55-летний Беккер получил позволение пройти по быстрой схеме для иностранцев, которая призвана смягчить нагрузку, которую испытывает пенитенциарная система Великобритании с переполненными тюрьмами. Эта схема позволяет любому иностранцу, который сел на определённый срок, пройти депортацию, если до момента ближайшего возможного освобождения осталось до 12 месяцев.

Сообщается, что Беккер отправится в его родной город к 87-летней матери. Он воспользуется частным самолётом, который ему предоставила телекомпания в Мюнхене в рамках эксклюзивного интервью про его драматичное грехопадение. Беккер не сможет вернуться в Великобританию, пока срок его изначального наказания не закончится. Но он будет находиться не в заточении.

Беккер остаётся самым молодым победителем мужских состязаний Уимблдона. В 1985 году он победил там в возрасте 17 лет.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2022 года.