WION: легенда тенниса Борис Беккер вышел на свободу и будет депортирован из Великобритании

04:19
Суд назначил бывшему президенту Перу Кастильо 18 месяцев предварительного заключения
Суд назначил бывшему президенту Перу Педро Кастильо 18 месяцев предварительного заключения по делу о мятеже.
04:00
Губернатор сообщил, что число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае достигло семи
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что число погибших в ДТП с автобусом в регионе достигло семи.
03:49
Захарова отреагировала на заявление США о намерении добиться исключения России из СБ ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление Белого дома о намерении добиться исключения России из Совета Безопасности ООН, заявила, что если бы можно было добиться уничтожения России, Соединённые Штаты бы к этому немедленно преступили.
03:41
В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову
Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике.
03:36
Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год в размере около $850 млрд
Американский конгресс вслед за палатой представителей утвердил оборонный бюджет США на 2023 год в размере около $850 млрд.
03:29
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине в Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.
03:20
Макрон намерен позвонить Путину для обсуждения темы Запорожской АЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении позвонить российскому лидеру Владимиру Путину с целью обсуждения темы Запорожской АЭС.
03:10
РИА Новости: в ЕС пока не представили предложений по десятому пакету санкций против России
Ни одно государство-член Европейского союза пока не предоставило предложений касательно десятого пакета санкций в отношении России.
03:01
Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за высказывание о чеченцах и бурятах
Глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя извинения Ватикана за высказывание Папы Римского о чеченцах и бурятах, назвал это сильным поступком.
02:48
В Стамбуле прошёл митинг в поддержку приговорённого к тюрьме мэра города Имамоглу
В Стамбуле прошёл митинг в поддержку мэра города Экрема Имамоглу, которого суд приговорил к тюремному сроку по делу об оскорблении представителей Центризбиркома.
02:41
В Пентагоне прокомментировали возможную передачу Украине ЗРК Patriot
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя предупреждения российской стороны о возможной передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил, что Соединённые Штаты не воюют с Россией и не планируют вступать в такой конфликт.
02:28
Евросоюз принял решение о наращивании поставок систем ПВО Украине
Участники саммита Европейского союза приняли решение о наращивании военной поддержки Украины, в частности, путём предоставления систем ПВО и разминирования.
02:08
Шольц уверен, что ЕС достигнет окончательного решения о лимите цен на газ в понедельник
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что странам Европейского союза удастся достичь окончательного решения касательно введения предельной цены на газ из России в понедельник, 19 декабря.
02:00
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли шесть человек
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли шесть человек, ещё 17 пострадали, сообщила представитель регионального ГИБДД Ольга Голубева.
01:54
Командующий РВСН: второй полк ракет «Авангард» заступит на боевое дежурство 17 декабря
Второй полк гиперзвуковых ракет «Авангард» заступит на боевое дежурство 17 декабря, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
01:54
Источник: «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова за 400 млн рублей
Футболисты самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков близки к переходу в московский «Локомотив».
01:50
Месси: никто и представить не мог, что Альварес сыграет такую роль на чемпионате мира
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре соотечественника Хулиана Альвареса на чемпионате мира — 2022.
01:47
Хакеры Killnet сообщили о взломе сайта ФБР США
Хакеры из объединения Killnet сообщили, что им удалось взломать сайт Федерального бюро расследований США.
01:42
Кин: Аргентину в финале ЧМ-2022 воодушевят созданные Марокко моменты
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился ожиданиями от финала чемпионата мира — 2022.
01:37
Вучич не исключил, что украинский кризис приведёт к самой тяжёлой зиме в истории
Президент Сербии Александр Вучич допустил, что украинский кризис продлится дольше года и следующая зима станет самой тяжёлой в истории человечества.
01:32
Лидеры стран Евросоюза обсудили использование замороженных российских активов для Украины
Лидеры стран Европейского союза обсудили возможность использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
01:27
Эллиот: наблюдать за Месси на чемпионате мира — привилегия
Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот высказался об игре нападающего Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022.
01:22
Глава Евросовета: саммит ЕС утвердил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Европейского союза утвердили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.
01:16
Главком ВСУ Залужный оценил частичную мобилизацию в России
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высоко оценил проведённую в России частичную мобилизацию.
01:13
Неста: всё ещё считаю Роналду одним из лучших игроков мира
Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
01:11
Глава Евросовета Мишель подтвердил согласование девятого пакета санкций против России
Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что Европейский союз согласовал девятый пакет санкций в отношении России, и объяснил задержку в достижении договорённости тем, что страны ЕС стремились «гарантировать мировую продовольственную безопасность».
01:06
Зеленский назвал возвращение к границам 1991 года условием завершения украинского кризиса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение к границам 1991 года является единственным способом завершения украинского конфликта.
01:00
Моравецкий: Польша и Литва предложили продлевать санкции ЕС в отношении России раз в год
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша и Литва выступили с предложением продлевать санкции Европейского союза против России раз в год, а не раз в полгода.
00:56
Валенсия: каждый игрок должен подражать Месси, он — стандарт
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022.
00:54
Глава Евросовета: ЕС утвердил кредитную программу Украине на 2023 год на сумму €18 млрд
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Европейского союза утвердили макрофинансовую программу, предназначенную для Украины на 2023 год, в размере €18 млрд.
00:45
Моравецкий: новые санкции ЕС охватывают около 200 россиян и продукцию двойного назначения
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введённые в отношении России санкции Европейского союза расширены почти на 200 россиян, а также на продукцию двойного назначения.
00:44
Сантуш: ухожу из сборной Португалии с чистым сердцем
Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал свой уход из национальной команды.
00:41
Путин: размер пособия для беременных составит от половины до одного прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2023 года размер пособия для беременных увеличат, он составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.
00:29
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия не будет присоединяться к введённым западными странами антироссийским санкциям до тех пор, пока собственные жизненные интересы страны не окажутся под угрозой.
00:28
Макрон пригласил на финал ЧМ-2022 Бензема и остальных травмированных игроков сборной Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на финал чемпионата мира — 2022 футболистов, которые не смогли принять участие в турнире из-за травм.
00:19
США и Африка запускают стратегическое партнёрство по продовольственной безопасности
Соединённые Штаты и ряд африканских стран приняли решение о запуске стратегического партнёрства по продовольственной безопасности.
00:14
Гимаев: Овечкин побьёт рекорд Гретцки, но вряд ли ему покорится отметка в 1000 шайб в НХЛ
Хоккейный эксперт Сергей Гимаев заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет забросить 1000 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.
00:13
В Калужской области произошла утечка аммиака в результате ДТП
В результате ДТП в Калужской области на трассе М-3 «Украина» произошла утечка аммиака, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
00:08
Вучич назвал драгоценной поддержку Сербии со стороны России и Китая в СБ ООН
Сербский лидер Александр Вучич заявил о ценности поддержки Сербии со стороны России и Китая в Совете Безопасности ООН.
00:03
В Техасе во время испытательного полёта разбился новейший американский истребитель F-35B
Новейший американский истребитель F-35B потерпел крушение во время испытательного полёта в штате Техас.
23:59
Нацархивы США опубликовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди
Национальные архивы Соединённых Штатов обнародовали почти 13 тыс. документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди.
23:58
Радченко: мне не жалко Марокко, они и так превзошли все ожидания на ЧМ-2022
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между национальными командами Франции и Марокко.
23:54
В МВД заявили о возбуждении дела после наезда иномарки на людей на остановке в Москве
В пресс-службе столичного главка МВД заявили о возбуждении уголовного дела после наезда автомобиля на людей на остановке на юге Москвы.
23:45
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генеральная Ассамблея ООН приняла большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
23:44
В Белом доме заявили, что не могут добиться исключения России из Совбеза ООН
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не видит возможности добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН.
23:42
Министр спорта Польши: назначение Марциняка на финал ЧМ — большой успех
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук прокомментировал назначение Шимона Марциняка обслуживать финал чемпионата мира — 2022.
23:34
Чехия подтвердила согласование Евросоюзом нового пакета санкций против России
Председательство Чехии в Совете ЕС в своих соцсетях подтвердило, что страны Европейского союза согласовали девятый пакет санкций против России.
23:28
Червиченко: надеюсь, Марокко обыграет хорватов в матче за третье место
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре сборной Марокко на чемпионате мира — 2022.
23:27
Иммунолог Жукалина рассказала, в каких случаях может возникнуть аллергия на ёлку
Евгения Жукалина, кандидат медицинских наук врач аллерголог-иммунолог лаборатории СИТИЛАБ, заявила, что аллергия на ель встречается очень редко.
23:26
Выставка «Дом и семья. Картины мирной жизни» откроется в Русском музее 16 декабря
Выставка «Дом и семья. Картины мирной жизни» пройдёт в Русском музее в Санкт-Петербурге с 16 декабря по 6 марта.