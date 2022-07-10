Independent: триумф Рыбакиной на Уимблдоне назвали победой российского тенниса

19:50
В результате обстрела военными ВСУ волонтёрского штаба в ДНР погибли три человека
Украинские военные обстреляли волонтёрский штаб в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики, в результате атаки три человека погибли, ещё 11 пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин.
19:49
Источник: теннисиста Карацева подозревают в участии в договорных матчах
Российского теннисиста Аслана Карацева и грузинского теннисиста Николоза Басилашвили подозревают в участии в договорных матчах.
19:43
Прокуратура в Москве проводит проверку из-за гибели мужчины в результате падения дерева
Прокуратура в Москве проводит проверку по факту гибели мужчины, на которого из-за сильного ветра упало дерево.
19:42
Малкин вновь подписался на «Питтсбург» в социальных сетях
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин снова подписался в социальных сетях на команду из Пенсильвании.
19:35
В «Ростове» объявили об аренде Чернова из «Краснодара»
Защитник «Краснодара» Евгений Чернов перешёл в «Ростов» на правах аренды.
19:32
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Волгоградской области
Один человек погиб и семеро пострадали, в том числе трое детей, в результате аварии на трассе в Волгоградской области.
19:28
Siemens намерен в скором времени привезти турбину для «Северного потока» из Канады в Европу
Германский концерн Siemens намерен как можно скорее доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады к месту эксплуатации. Об этом говорится в заявлении компании.
19:27
Джокович выиграл 21-й турнир Большого шлема
Сербский теннисист Новак Джокович победил австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона.
19:19
Захарова заявила, что ответ России ЕС на проблему по Калининграду будет достойным
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ответ России Европейскому союзу на проблему, касающуюся транзита в Калининградскую область, будет достойным.
19:17
Один человек погиб и десять пострадали в результате непогоды в Москве
В Москве из-за непогоды и её последствий один человек погиб и ещё десять были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
19:17
Александр Емельяненко: на Дацика всё равно не налезет пояс победителя
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пошутил над физической формой своего соперника Вячеслава Дацика.
19:12
Джокович в седьмой раз в карьере стал чемпионом Уимблдона
Серб Новак Джокович победил в финале Открытого чемпионата Великобритании по теннису.
19:04
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что военные ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по нему 20 снарядов.
19:04
Краско обратился к болельщикам «Зенита», освиставшим артистов «Би-2»
Актёр Иван Краско остался недоволен поведением фанатов «Зенита» после Суперкубка России.
18:58
Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля
Совет Государственной думы соберётся 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседание палаты 15 числа, сообщается в Telegram-канале Думы.
18:52
Песков прокомментировал идею ЛДПР изменить термин «президент» на «правитель»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею депутатов из думской фракции ЛДПР заменить термин «президент» на «правитель» или «глава государства».
18:51
Газзаев: у «Спартака» каждый год новый тренер — сериал продолжается
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев подвёл итоги Суперкубка с участием «Зенита» и «Спартака».
18:40
Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях украинской армии.
18:37
Тарасова прокомментировала действия НОК Украины по отношению к фигуристу Петренко
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что выступление вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках Виктора Петренко в шоу Татьяны Навки в Сочи не должно влиять на его карьеру.
18:35
В Татарстане затонул прогулочный теплоход
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России заявило, что в Татарстане затонул прогулочный теплоход.
18:25
Пожар в СНТ «Весна» в Ростовской области ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности и хозпостроек в СНТ «Весна» Ростовской области.
18:23
Цорн заявил, что «Локомотив» не собирается рассматривать предложения о продаже Баринова
Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможной продаже полузащитника Дмитрия Баринова.
18:18
Спасатели взяли под контроль лесной пожар в районе турецкого Бодрума
Лесной пожар, возникший в районе популярного турецкого курорта Бодрум на побережье Эгейского моря, взят под контроль.
18:11
Бразильский тренер «Зенита»: никто из легионеров не говорил, что раздумывает уйти
Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что ни один из легионеров на данный момент не проявил желания покинуть клуб в летнее трансферное окно.
18:05
Власти Москвы призвали горожан оставаться дома из-за интенсивного ливня
В пресс-службе московского комплекса городского хозяйства призывают жителей столицы не выходить на улицу из-за интенсивного ливня.
18:00
Захарова прокомментировала отъезд Трасс накануне заседания G20 в Индонезии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» назвала «глубинным бойкотом» делегации из России отъезд главы британского МИД Лиз Трасс с заседания G20 на Бали в связи с отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
17:54
Экс-сотрудники Госдепа раскритиковали Блинкена за отсутствие контактов с Россией
Экс-сотрудники Госдепартамента США раскритиковали госсекретаря Энтони Блинкена за отсутствие контактов с Россией в нынешней ситуации.
17:51
Леклер выиграл Гран-при Австрии «Формулы-1»
Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
17:41
«Чемпионат»: вратарь «Ростова» Бабурин на правах аренды продолжит карьеру в «Торпедо»
Голкипер «Ростова» Егор Бабурин перейдёт в московское «Торпедо» на правах аренды.
17:41
Посол США призвала к мирной передаче власти в Шри-Ланке
Посол США в Шри-Ланке Джули Чанг призвала все стороны в азиатской стране к сотрудничеству для мирной передачи власти.
17:36
Лесной пожар начался в турецком Бодруме
Пожар начался в турецком курортном городе Бодрум в лесном массиве Муглы, сообщил телеканал TRT Haber.
17:31
Украинские власти запросили у Франции средства защиты и броневики
Председатель сената Франции Жерар Ларше по итогам поездки на Украину заявил, что Киев попросил у французских властей поставить средства защиты и бронеавтомобили.
17:27
Ещё один житель Новой Каховки признался в передаче СБУ координат для нанесения ударов ВСУ
Житель Новой Каховки Вячеслав Ткаченко во время допроса признался, что передавал СБУ координаты расположения российских войск для нанесения по городу ударов, в результате которых пострадали его сограждане.
17:25
Фигуристка Медведева опубликовала снимки с новой фотосессии
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась снимками с новой фотосессии.
17:19
В Ростовской области горят хозпостройки и сухая растительность в СНТ «Весна»
В МЧС заявили, что сухая растительность и хозпостройки горят в Родионово-Несветайском районе Ростовской области на площади 4 тыс. кв. м.
17:11
Глава Минторга США допустила возможность замедления роста экономики в стране
Министр торговли США Джина Раймондо допустила риски замедления дальнейшего роста американской экономики.
17:10
В США анонсировали переговоры Байдена и Си Цзиньпина
Ожидается, что в ближайшие недели президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
17:10
НОК Украины осудил фигуриста Петренко, выступившего на ледовом шоу Навки
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступил с осуждением поступка олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко, который выступил на ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.
16:59
Володин: дипломатическое решение украинского кризиса невыгодно США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин» заявил, что ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирными методами, но это невыгодно Соединённым Штатам.
16:56
Мельникова победила в вольных упражнениях на Кубке России по спортивной гимнастике
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова одержала победу в вольных упражнениях на Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге.
16:47
СБУ узнавало у администратора группы в соцсетях координаты скопления людей в Новой Каховке
Служба безопасности Украины (СБУ) использовала администратора городского канала в соцсетях Сергея Федоренко для наводки ракетных ударов по Новой Каховке.
16:46
Истребитель F-18 ВМС США упал за борт авианосца Harry S. Truman
Американский истребитель F-18 Super Hornet оказался за бортом авианосца Harry S. Truman из-за неблагоприятной погоды.
16:45
Вокалист «Би-2» — о выступлении после Суперкубка: кроме нервов, ничего не заработал
Солист группы «Би-2» Егор Бортник высказался о выступлении после матча за Суперкубок с участием «Зенита» и «Спартака».
16:35
Два человека получили ранения при обстреле Херсона со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Херсон, в результате чего пострадали как минимум два человека, сообщило ГУ МВД Херсонской области.
16:29
Evening Standard: Аспиликуэта согласовал контракт с «Барселоной» на два года
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может продолжить карьеру в «Барселоне».
16:29
Ле Пен исключила военное решение конфликта на Украине
Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире BFM TV выразила уверенность, что конфликт на Украине может быть решён только дипломатическими методами.
16:22
Синоптик спрогнозировал грозы и прохладу в России на следующей неделе
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в России ожидаются грозы и прохлада.
16:14
Хохлов считает, что потеря Ордеца и Бальбуэны критична для «Динамо»
Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов высказал мнение, что потеря защитника Ивана Ордеца и игрока обороны Фабиана Бальбуэны является критичной для московского клуба.
16:09
Самолёт рейса Москва — Ереван совершил экстренную посадку в Самаре
Пассажирский самолёт рейса Москва — Ереван вынужден был экстренно приземлиться в Самаре из-за агрессивного пассажира, следует из заявления МВД Медиа.
16:08
В Молдавии прошёл митинг против роста цен
В Гагаузской автономии Молдавии прошёл митинг против роста цен на продукты и топливо.