Fox News: Джокович и Надаль раскритиковали организаторов Уимблдона за отстранение российских и белорусских спортсменов
Новак Джокович и Рафаэль Надаль выразили несогласие с решением организаторов Уимблдона запретить российским и белорусским теннисистам участвовать во втором по важности турнире сезона. Как передаёт Fox News, данный запрет коснулся Даниила Медведа, который занимает вторую строчку в теннисном рейтинге АТР и является действующим чемпионом U.S. Open в мужском одиночном разряде, а также белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая занимает четвёртую строчку в мировой классификации.
«Я думаю, это очень несправедливо по отношению к моим коллегам-теннисистам из России. Они не виноваты в происходящем», — сказал Надаль, находясь в Испании, где он и сербская звезда тенниса готовятся к турниру Madrid Open.
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