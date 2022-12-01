DELFI: Литва проигнорировала требование ООН и начала демонтаж советского мемориала

Муниципалитет Вильнюса начал работы по демонтажу памятника советским солдатам на Антакальнисском кладбище. Как передаёт DELFI, скульптуры снимают невзирая на решение комитета ООН, который ранее оставил в силе временную охрану монумента.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что муниципалитет начал работы по демонтажу советских скульптур на Антакальнисском кладбище. Как передаёт DELFI, они могут занять до трёх недель.
«Стелы Антакальнисского кладбища не обрушатся так выразительно, как недавно самый большой советский памятник в Риге. Как и планировалось, стелы будут сниматься организованно, отдельными сегментами, и это может занять до трёх недель», — сказал мэр.
«К сожалению, эти работы пришлось отложить из-за решения комитета ООН по правам человека, но день старта уже настал», — добавил он.
В минувший вторник Министерство юстиции сообщило, что комитет по правам человека ООН оставил в силе временную охрану скульптур, находящихся на Антакальнисском кладбище, тем самым формально препятствуя пока их демонтажу.
Однако, отмечает портал, скульптуры снимают невзирая на решение комитета ООН. Минюст и мэрия утверждают, что комитет был введён в заблуждение о том, что памятник будет осквернён, а находящиеся рядом останки — перезахоронены. Самоуправление обещает передать снятые скульптуры Национальному музею Литвы.
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