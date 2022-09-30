Корреспондент Welt: это были 45 минут вызова Западу и заключительного расчёта с США

Длившаяся почти 45 минут речь Владимира Путина по случаю присоединения Донбасса к России была резким выпадом и вызовом Западу, а также заключительным расчётом с США, — расценивать выступление российского президента иначе невозможно, считает корреспондент Welt Кристоф Ваннер. Он подчеркнул, что никогда не ожидал такой острой и жёсткой конфронтации: «Тут есть над чем задуматься, и от этого действительно становится не по себе».

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: На мой взгляд, в этом несложно было узнать резкий выпад против Запада, заключительный расчёт с США. Российский президент использовал эту трибуну, где он был уверен в том, что весь мир его слушает — мы все тоже слушали и передавали в прямом эфире на протяжении 45 минут — тираду ненависти. Ничего подобного я ещё от Владимира Путина не видел, с такой жёсткостью и такой продолжительностью — тут есть над чем задуматься. Здесь мы имеем дело с конфронтацией, которой я в прошедшие годы никогда не ожидал. Всё сильно обострилось, и от этого действительно становится не по себе.

Я думаю, для Путина важно, в первую очередь, чтобы с ним обращались на равных, чтобы восстановить многополярный мир и каким-то образом избежать гегемонистских притязаний США, о чём он постоянно говорит. Это похоже на своего рода комплекс, который выработался у лидера Кремля и у российских элит за последние десятилетия. Как он неоднократно повторял, после распада Советского Союза США вели себя так, будто хотели быть друзьями с Россией, но в конечном итоге только использовали её в своих целях и пытались преуменьшить её значимость и даже разделить её на части. Такой позиции придерживается российский президент, сегодня он сказал об этом снова, и он уже многократно подчёркивал это. Он пытается как-то вырваться из этой ситуации и найти для России место в мире. И то, что произошло сегодня с таким напором — это действительно поражает, потому что это были 45 минут объявления вызова. На мой взгляд, иначе это интерпретировать невозможно.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: Совершенно верно, Кристоф. Мы здесь, в студии, на время лишились дара речи из-за некоторых высказываний президента Путина. Особенно запечатлелось в памяти, разумеется, заявление о том, что граждане этих оккупированных регионов, которые теперь стали российскими регионами, — что, с точки зрения Путина, они теперь российские граждане, причём навсегда. Что-либо иное, по-видимому, можно исключить, даже если сейчас мы будем следить за дальнейшим ходом войны.

КРИСТОФ ВАННЕР: Российский президент пока не сказал, что будет происходить дальше непосредственно в отношении этой войны на Украине. Однако я думаю, что теперь последуют ультиматумы в адрес украинского руководства, в частности, с требованием освободить эти области, причём в кратчайшие сроки. В противном случае будут происходить массивные удары. И здесь ходит много слухов о максимальных ударах по критической инфраструктуре Украины, о масштабном ракетном ударе по электростанциям, электрическим подстанциям, тепловым электростанциям, дамбам — всё это можно предполагать, и всё это в ближайшем будущем действительно может произойти.

Это моя личная интерпретация. Я не знаю, что Владимир Путин сделает следующим. Как уже было сказано, как западные репортёры мы не можем заглянуть внутрь Кремля, у нас туда нулевой доступ. Единственное, что мы можем делать, — это слушать, что говорит Путин, и опираться на опыт, чтобы вывести из этого какие-то суждения. Это не всегда удаётся: российский президент умеет удивить, в последнее время он непредсказуем — мы видим это каждый день по этой операции на Украине. Что бы ни случилось дальше, я думаю, там не будет ничего хорошего.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2022 года.