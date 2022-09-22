CNBC: заявления Путина про ядерное оружие Запад должен воспринимать всерьёз

Президент России Владимир Путин стремится посеять страх среди западных политиков и ослабить их решимость оказывать поддержку Украине, чтобы заставить всё больше европейцев призывать к компромиссу, полагает старший научный сотрудник Института Брукингса Майкл О'Хэнлон. Но даже если все заявления, касающиеся ядерного оружия, являются психологическим приёмом, нужно воспринимать их крайне серьёзно, поскольку цена ошибки будет непомерно велика, подчеркнул американский эксперт в эфире CNBC.

Анализ ситуации нам представит Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник Института Брукингса, автор более 20 книг по военному делу, обороне и дипломатии. Майкл, Путин сделал едва завуалированную угрозу применения ядерного оружия. Должны ли мы относиться к этому серьёзно? Или это всё только разговоры? Как вы это оцениваете?



МАЙКЛ О'ХАНЛОН, аналитик: Привет, Шеп! Я думаю, что это в основном разговоры. Но в то же время необходимо отнестись к этому серьёзно — поскольку последствия в случае ошибки, конечно же, будут астрономическими.



Это может быть очень конкретный ответ на идею о том, что нам надо снабдить Украину ракетами большой дальности, которые теоретически могут долететь и до Москвы, если украинцы нацелятся на российскую территорию. И русские на протяжении последних нескольких дней предупреждали, что это станет «красной линией», не уточняя, что именно это значит.



Возможно, Путин как бы «заполнил пробелы» сегодня относительно того, что это может значить, говоря о «красной линии». Возможно, он просто пытается вызвать общее чувство страха на Западе, в то время как мы стали немного более уверенными в отношении того, что Украина находится на подъёме. И вместо того, чтобы позволить нам стать слишком в этом уверенными, Путин хочет напомнить нам, что у него ещё есть много оружия, которое он пока не использовал.



Он способен действовать разрушительно в определённом смысле, манере или форме — и он готов пойти на некоторый риск. Не атакуя Нью-Йорк или Париж, но возможно, нанеся какой-то демонстративный удар — например, чтобы потопить какой-то корабль в Балтийском море или сделать что-то ещё, что может нас напугать. Потому что это было бы первое применение ядерного оружия за последние 77 лет, хотя и с надеждой, что это не повлечёт за собой серьёзной ответной реакции.



Я думаю, что он пытается вызвать этот страх среди политиков. Возможно, с целью ослабить решимость Европы и заставить всё большее количество европейцев призывать к компромиссу, поскольку они понимают, что этой зимой на них надвигается дефицит природного газа. Я бы вполне допустил и такую цель.



Так что я думаю, что это в основном только разговоры, в основном психологические методы. Однако это всё равно нельзя игнорировать.



Дата выхода в эфир 22 сентября 2022 года.