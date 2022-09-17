CBS News: Байден предостерег Путина от применения ядерного оружия
Чтобы способствовать наступлению украинских сил, администрация Байдена заявила о выделении вооружений на сумму 600 миллионов долларов. В эксклюзивном интервью с ведущим воскресной программы 60 minutes на CBS Скоттом Пелли президент Джо Байден обсудил недавнее продвижение ВСУ на поле боя и что будут делать США, если Путин решит пойти на дальнейшую эскалацию.
СКОТТ ПЕЛЛИ, корреспондент CBS: Пока Украина добивается успеха на боле боя, Владимир Путин в замешательстве, его загоняют в угол. Мне интересно, что бы вы, господин президент, сказали ему, если он планирует использовать химические или тактическое ядерное оружие?
СКОТТ ПЕЛЛИ: И каковы будут последствия таких действий? Каков будет ответ Соединённых Штатов?
Вы можете посмотреть продолжение интервью Скотта Пелли в премьерном эпизоде нового сезона 60 minutes.
* Комментарий ИноТВ: в Кремле прокомментировали заявление Джо Байдена, пригрозившего России последствиями, если она применит ядерное оружие. «Читайте доктрину, там всё написано», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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