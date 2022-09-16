Обозреватель Washington Times: некомпетентность Байдена очевидна — и дело не в возрасте

Президент США Джо Байден показал себя некомпетентным лидером, проводящим катастрофическую политику в энергетической, экономической, налоговой, климатической и иммиграционной сферах, пишет обозреватель The Washington Times Герберт Ступп. Однако несмотря на то что Байдена критикуют прежде всего за возраст, журналист заявляет, что основная проблема его президентства заключается в непоследовательности.

Пока Джо Байден путается на очередном публичном выступлении, призывы к президенту США отказаться от избрания на второй срок звучат всё чаще и громче. Как отмечает обозреватель The Washington Times Герберт Ступп, прежде всего критика звучит в адрес возраста американского лидера, которому в ноябре исполнится 80 лет.

В случае избрания на второй срок, Байден будет заканчивать его и вовсе в возрасте 86 лет, что вызывает опасения как у республиканцев, так и у демократов. Представители Демократической партии в конгрессе США недавно обратили внимание на возраст не только президента, но и членов палаты представителей. Так, Дин Филлипс указал на то, что трём наиболее высокопоставленным политикам страны более 80 лет, а Энджи Крейг заявила о необходимости в стране «нового поколения лидеров», повторив фразу, которую в своей инаугурационной речи произнёс бывший президент Джон Кеннеди.

Некоторые демократы уже публично усомнились в том, что Байден станет баллотироваться на второй срок. В частности, о своих сомнениях заявила председатель комитета палаты представителей по надзору Кэролин Малони, однако на следующий день политик уточнила, что поддерживает кандидатуру Байдена. О «возрастном снижении когнитивных способностей этого президента» также рассказал член палаты представителей, бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

Впрочем, по мнению самого автора статьи, возраст американского лидера не является проблемой президентства Байдена, его важнейшая проблема — непоследовательность главы Белого дома и вице-президента США 57-летней Камалы Харрис.

Ступп указывает на то, что он неоднократно выступал против отставки лидеров исключительно по причине их возраста. Ещё в 2013 году журналист высказался против того, чтобы отставку Папы Римского Бенедикта XVI связывали с его возрастом, полагая, что это может привести к дискриминации в отношении пожилых людей, желающих получить работу, кредит или другие привилегии.

По мнению лауреата Пулицеровской премии доктора Роберта Батлера, лидеры в возрасте часто играют значительную роль в поиске выхода своих стран из кризиса. «Мы были свидетелями таких стабилизирующих сил во время пребывания у власти Конрада Аденауэра в Западной Германии и Шарля де Голля во Франции после Второй мировой войны», — считает Батлер.

Обозреватель соглашается с ним, полагая, что, «что бы ни препятствовало способности Байдена эффективно выполнять свои обязанности, это не просто возраст». По его словам, действующий президент США должен нести ответственность за свою катастрофическую политику в энергетической, экономической, налоговой, климатической и иммиграционной сферах, а также за поощрение беззакония и усилий, направленных на то, чтобы сделать избирательную систему США более уязвимой для коррупции.

Байден «не слишком стар для того, чтобы стать президентом», однако должен «потерпеть сокрушительное поражение» на следующих президентских выборах из-за некомпетентного руководства страной, провальной внутренней политики и внешней позиции, которую можно охарактеризовать как «Америка последняя», пишет в своей статье для The Washington Times Ступп.